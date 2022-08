NBA

NBA : Coup de tonnerre pour l’avenir de Kyrie Irving

Publié le 5 août 2022 à 22h35 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 5 août 2022 à 22h35

Après une saison très difficile, Kyrie Irving avait fait part de ses envies d’ailleurs, à l’image de Kevin Durant, son ami. Depuis l’élimination en playoffs de Brooklyn, les choses ont changé. Kyrie Irving serait désormais enclin à continuer l’aventure avec les Nets, lui qui se sentirait « à l’aise » sous la tunique de la franchise new-yorkaise.

Kyrie Irving aura vécu une saison mouvementée. D’abord gêné par son refus de se vacciner, c’est sur le plan sportif que son année s’est gâtée par la suite. Malgré la qualification des Nets en playoffs, l’aventure s’est très vite stoppée. Opposé aux Boston Celtics, finalistes par la suite, Brooklyn n’a jamais existé et l’addition a été salée. 4-0, une élimination sèche et un projet tout entier remis en question. Et au passage, un avenir en doute pour Kyrie Irving.

Les Nets avaient prévenu leurs stars

Juste après l’élimination des Brooklyn Nets, Sean Marks se confiait sur l’été de Kyrie Irving et de ses stars : « Il a des décisions à prendre. Nous avons besoin de joueurs qui veulent être ici, qui sont altruistes, qui veulent faire partie de quelque chose de plus important qu’eux-mêmes, qui jouent en équipe et qui sont disponibles. Il y a un objectif et, pour l’atteindre, nous allons avoir besoin de la disponibilité de tout le monde. Ça vaut non seulement pour Kyrie [Irving], mais pas que. Il y aura des discussions. C’est un sport d’équipe et nous avons besoin de tout le monde sur le terrain. Veulent-ils faire partie [du projet] ? Sont-ils motivés par quelque chose qui n’est pas bon pour l’équipe ? Telles sont les questions que nous devons nous poser et poser aux joueurs que nous souhaitons re-signer ».

LeBron James le veut aux Lakers

Visiblement, les envies d’ailleurs de Kevin Durant avaient convaincu Kyrie Irving de plier bagages. Sans son grand ami, Uncle Drew pourrait se sentir un peu seul, surtout après une telle saison. Un départ chez les Los Angeles Lakers était même envisageable. En Californie, LeBron James continuerait de faire le forcing pour retrouver son coéquipier aux Cavaliers. Une pression qui, pour le moment, ne fonctionne pas. Un trade a été imaginé mais il impliquerait Russell Westbrook, ce qui complique grandement les choses. Surtout que Kyrie Irving aurait changé d’avis et se serait ravisé…

Kyrie putting on for Jersey 🔥 @KyrieIrving pic.twitter.com/O75QM6YtDB — Overtime (@overtime) August 5, 2022

Kyrie Irving se rapproche d’un avenir… à Brooklyn