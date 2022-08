NBA

NBA : LeBron James va quitter les Lakers, la raison est dévoilée

Publié le 6 août 2022 à 15h35 par Thibault Morlain

En cette intersaison en NBA, l’avenir de nombreuses stars fait énormément parler. Kyrie Irving, Kevin Durant, Russell Westbrook… Le marché est secoué et même LeBron James est au centre de nombreuses discussions. Alors que le King est parti pour prolonger son contrat avec les Lakers, il ne devrait pas prendre sa retraite. Un départ de Los Angeles serait ainsi planifié à l’avenir et c’est son fils, Bronny, qui en serait à l’origine. Explications.

Quid de l’avenir de LeBron James ? Aujourd’hui chez les Lakers, le King fait actuellement parler de lui en NBA. Et visiblement, tout indique qu’il va signer une prolongation avec la franchise de Los Angeles. Ça discuterait déjà entre l’agent de LeBron James et la franchise californienne et cela serait bien parti pour se concrétiser entre les deux parties. « Tous les signes indiquent que les deux parties cherchent à prolonger leur partenariat ensemble », a notamment assuré Dave McMenamin, journaliste pour ESPN .

NBA : Grosse révélation pour l’avenir de LeBron James https://t.co/nYAbMqsKao pic.twitter.com/xpAXMW6Q00 — le10sport (@le10sport) August 6, 2022

« Je jouerai ma dernière saison avec Bronny »

L’histoire entre LeBron James et les Lakers pourrait donc se poursuivre. Mais pour encore combien de temps ? Alors que le King se rapproche de la fin de sa carrière, il pourrait bien terminer sa carrière ailleurs qu’à Los Angeles. En effet, LeBron James a un grand objectif avant la fin de raccrocher : jouer en NBA aux côtés de son fils, Bronny. « Je jouerai ma dernière saison avec Bronny. Peu importe où sera Bronny, c’est là que je serai. Je ferai tout ce qu’il faut pour jouer un an avec mon fils. Ce ne sera pas une question d’argent à ce moment-là », avait assuré LeBron James. Cela pourrait bien se faire loin des Lakers.

Un départ en 2024 pour LeBron James ?

Et c’est en 2024 que Bronny James pourrait débarquer en NBA. C’est donc à ce moment que LeBron James pourrait quitter les Lakers. Une tendance d’ailleurs confirmée par un dirigeant en NBA. En effet, pour le site Heavy , celui-ci a pu confier, rapporté par Parlons Basket : « Les deux choses qui m’inquiéteraient si j’étais les Lakers sont les Cavaliers et Bronny. Il veut jouer avec Bronny et il a dit qu’il irait le faire quand l’occasion se présenterait. Il n’a jamais dit qu’il le ferait pendant la première saison de Bronny, mais s’il décide qu’il veut le faire en 2024, alors LeBron ne signera que pour une année de plus et il acceptera un salaire minimum quelque part pour jouer avec son fils ».

