NBA : LeBron James prêt à quitter les Lakers, sa condition révélée

Publié le 30 juillet 2022 à 17h35 par Jules Kutos-Bertin

Malgré sa nouvelle saison monstrueuse, LeBron James n’a pas pu éviter le fiasco des Los Angeles Lakers. Alors que plusieurs questions se posent sur son avenir, le King n’envisagerait pas de quitter la franchise californienne où il se sent bien. La seule condition qui pourrait le pousser vers la sortie est l’arrivée potentielle de son fils, Bronny, en NBA en 2024.

LeBron James sort de l’une des saisons les plus difficiles de sa carrière. Quand il est arrivé aux Los Angeles Lakers en 2018, le King avait pour objectif de ramener la franchise californienne au sommet de la NBA. Un défi qu’il a accepté et qu’il a réussi pour sa deuxième saison avec les Lakers. Malgré cela, LeBron James n’est pas rassasié. « Je suis venu ici pour remporter un titre et je veux en remporter plus. J’ai accompli ce que je voulais accomplir, mais je suis encore affamé pour en gagner plus », lâchait-il en fin de saison dernière.

LeBron James n’envisage pas d’arrêter

Mais actuellement, la question n’est pas de savoir s’il veut toujours gagner, mais plutôt où. Vu la saison cataclysmique des Lakers, LeBron James a de quoi se poser des questions sur son avenir. En fin de saison, le quadruple champion NBA maintenait encore le suspense à ce sujet. « La discussion n’a pas techniquement eu lieu en raison de la convention collective NBA. Je sais que ça en parle, mais moi-même et Rich [Paul] ne pouvons même pas commencer à parler à Rob [Pelinka] et au front office à cause de la convention collective. Quand nous en serons là, nous verrons », a lancé le King . En attendant de savoir où il jouera, LeBron James n’a pas perdu sa motivation : « Combien de temps est-ce que je peux jouer à ce niveau ? Ça va dépendre de mon état de santé. Ça va dépendre de mon état d’esprit. Ça va dépendre de ma motivation. Je ne fixe pas de date jusqu’à quand je veux jouer, je ne veux pas dire : jusqu’à cette saison ou cette saison, et ma femme ne veut pas entendre parler de ça si c’est plus longtemps qu’un certain nombre d’années. Je peux encore être performant au plus haut niveau et je l’ai montré cette année ».

Il se sent bien aux Lakers

LeBron James l’a laissé entendre à plusieurs reprises, l’un de ses grands objectifs est de jouer aux côtés de son fils. Bronny James est éligible à la Draft 2024 et si tout se passe bien, il pourrait découvrir la NBA dans un peu plus de deux ans. A 37 ans, LeBron a les jambes pour tenir jusqu’à cette période, reste à savoir dans quelle franchise sera drafté son fils. Mais pour le moment, LeBron James ne devrait pas bouger. « Les Lakers ont reçu quelques appels de la part de différentes équipes au sujet d’un trade de LeBron James, mais il n’y a aucune indication sur le fait que les Lakers veulent l’échanger. Ils préfèrent au contraire lui prolonger son contrat », explique d’ailleurs l’insider Marc Stein dans des propos relayés par Parlons Basket.

