NBA

NBA : Énorme retournement de situation pour le trade de Westbrook

Publié le 29 juillet 2022 à 11h35 par Pierrick Levallet

Recruté en 2021, Russell Westbrook n’a pas vraiment répondu aux attentes placées en lui chez les Los Angeles Lakers. De ce fait, le meneur de jeu pourrait bien faire ses valises seulement une saison après son arrivée en Californie. Toutefois, les Lakers devront faire un effort pour son trade. Et cela pourrait totalement changer la position de la franchise sur ce dossier.

En 2021, les Los Angeles Lakers pensaient avoir réalisé un énorme coup en s’attachant les services de Russell Westbrook pour l’associer à LeBron James et Anthony Davis. Néanmoins, tout ne s’est pas vraiment bien passé en Californie pour le meneur de jeu. Auteur d’une saison plutôt décevante pour un joueur de son statut (18,5 points, 7,4 rebonds, 7,1 passes décisives de moyenne), Mr. Triple-Double a régulièrement été la cible des critiques des fans de la franchise. Seulement un an après son arrivée, Russell Westbrook pourrait ainsi déjà plier bagages. Ces derniers jours, le joueur de 33 ans est souvent annoncé sur le départ. Mais finalement, les choses pourraient se dérouler différemment dans ce dossier.

NBA : Deux prétendants sur Westbrook, les Lakers voient le bout du tunnel https://t.co/P9nLi3ZqlP pic.twitter.com/gMpkNwF4LO — le10sport (@le10sport) July 25, 2022

Les Lakers vont devoir faire un effort pour le trade de Westbrook

En effet, les Los Angeles Lakers pourraient être contraints de faire un effort pour se séparer de Russell Westbrook cet été. D’après les informations du journaliste Michael Scotto de HoopsHype , l’équipe de LeBron James devra sacrifier deux tours de draft pour se débarrasser de son meneur de jeu. Jusqu’à présent, la direction de la franchise se serait montrée assez réticente à cette idée. Mais le front office des Lakers devra très certainement se résoudre à lâcher ces picks si le départ de Russell Westbrook est une priorité.

Plusieurs franchises sur le coup

En cas de refus, les Los Angeles Lakers pourraient voir un prétendant se retirer du dossier. En effet, les Indiana Pacers réclameraient ces deux tours de draft en plus de Russell Westbrook pour envoyer Buddy Hield et Myles Turner en retour. Toutefois, la franchise d’Indianapolis ne serait pas la seule à être intéressée par les services de BeastBrook . À en croire The Athletic , le Utah Jazz penserait à s’attacher les services du joueur de 33 ans. Avec l’avenir incertain de Donovan Mitchell et le départ de Rudy Gobert, l’équipe de Will Hardy aurait un coup à jouer. Les New-York Knicks seraient également de la partie. Un trade avec Julius Randle pourrait être envisagé.

Le nouveau coach des Lakers veut accorder sa confiance à Westbrook