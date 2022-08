NBA

NBA : Kevin Durant va débloquer l’avenir de Kyrie Irving

Publié le 4 août 2022 à 10h35 par Pierrick Levallet

Après James Harden en février dernier, les Brooklyn Nets pourraient bien voir ses deux autres stars, Kevin Durant et Kyrie Irving, faire leurs valises prochainement. Alors que le premier a demandé son trade, l’autre est convoité par les Los Angeles Lakers. Toutefois, les Brooklyn Nets voudraient d’abord régler la question de l’avenir de Kevin Durant avant de se pencher sur le cas de Kyrie Irving.

En 2019, les Brooklyn Nets décidaient de mettre le maximum de chances de leur côté pour remporter leur premier titre NBA de leur histoire en recrutant Kevin Durant et Kyrie Irving. Deux ans plus tard, le duo sera rejoint par James Harden afin de former un trio redoutable sur le papier. Cependant, les résultats n’ont pas vraiment été au rendez-vous, notamment lors des playoffs. Les Brooklyn Nets n’ont jamais atteint ne serait-ce que la finale de conférence. D’ailleurs, les choses pourraient empirer prochainement. Après le départ de James Harden, vers les Philadelphia 76ers en février dernier, deux nouveaux coups de tonnerre pourraient frapper les Brooklyn Nets. Il y a plusieurs semaines déjà, Kevin Durant a réclamé son trade. Mais il n’est pas le seul à être sur le départ puisque Kyrie Irving pourrait lui aussi plier bagages. D'ailleurs, le meneur de jeu aurait une destination prioritaire pour son avenir.

NBA : L’énorme mise au point de Kyrie Irving https://t.co/1wDYTTb0yN pic.twitter.com/EZ18L3xv3P — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

Irving veut les Lakers

À en croire The Athletic , Kyrie Irving aurait fait des Los Angeles Lakers sa priorité en cas de départ des Brooklyn Nets. Le joueur de 30 ans pourrait partir via un trade cet été. Mais Uncle Drew serait aussi prêt à attendre un an afin de rejoindre les Lakers lorsqu’il sera agent libre et que le salaire de Russell Westbrook ne bloquera plus son arrivée. Outre les Nets, les Pourpre et Or devraient être la seule option pour Kyrie Irving au vu du manque d’intérêt pour son profil sur le marché. Par ailleurs, un entretien aurait déjà eu lieu entre Brooklyn et les Los Angeles Lakers. Toutefois, les Nets voudraient d’abord régler le cas d’une autre star avant de se pencher sur celui de Kyrie Irving.

Les Nets veulent d’abord éclaircir le cas de Kevin Durant...

En effet, les Brooklyn Nets voudraient d’abord être fixé quant à l’avenir de Kevin Durant. Dans le même temps, la franchise new-yorkaise chercherait à évaluer ses options pour Kyrie Irving. De leur côté, les deux joueurs voudraient en savoir plus sur leur avenir. Pour le moment, tout est encore assez flou. Aucune équipe n’a été en mesure de convaincre les Nets pour Kevin Durant jusqu’à présent. Pourtant, plusieurs franchises ont tenté leur chance comme les Phoenix Suns, le Miami Heat ou encore les Boston Celtics. Mais si un accord parvient tout de même à être trouvé pour le départ de Kevin Durant, il serait très peu probable de voir Kyrie Irving partir la même année. Cependant, si la star de 33 ans reste, Uncle Drew pourrait plier bagages à sa place. Et ce scénario commence à prendre de plus en plus forme.

... et n’excluent pas l’idée de le garder