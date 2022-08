NBA

Impliqué dans le trade XXL de Kevin Durant, il sort du silence

Après une saison difficile avec les Brooklyn Nets, Kevin Durant aurait demandé à quitter la franchise new-yorkaise. Les Boston Celtics sont intéressés et réfléchissent à un trade. Jayson Tatum a vu son nom revenir dans les rumeurs, il a décidé d’y réagir en faisant part de son agacement.

Trois ans après avoir fait trembler toute la NBA en décidant de quitter les Golden State Warriors pour rejoindre les Brooklyn Nets, Kevin Durant a prévu de refaire parler de lui cet été. Après une saison décevante sous la tunique new-yorkaise, KD a demandé à quitter Brooklyn, une décision qui a fait énormément parler outre Atlantique. « Je ne veux pas être méchant avec Kevin Durant, mais tout le monde parle toujours des titres, alors je vous le répète : tous les passagers du bus ne m’intéressent pas. Si tu n’es pas le conducteur du bus, tu ne peux pas te pavaner et te considérer comme un champion. (…) Et pour l’instant, qu’est-ce qu’il se passe quand Kevin Durant se retrouve au volant ? Il a perdu en Finales. Et il a beau avoir été MVP avec Golden State, il n’était pas le meilleur joueur », avait notamment lancé Charles Barkley.

Kevin Durant intéresse les Celtics

Peu importe les avis des légendes, Kevin Durant s’est décidé : il veut quitter les Nets. Plusieurs franchises ont été annoncées en négociations mais la plus récente semble désormais la plus crédible : Boston. Les Celtics, qui viennent d’échouer en Finales NBA, cherchent à se renforcer et Kevin Durant a de quoi leur permettre d’aller chercher un nouveau titre de champion. Une offre a déjà été faite incluant Jaylen Brown. Un package insuffisant pour les Nets. Il a donc été question d’inclure Jayson Tatum…

Jayson Tatum agacé par les rumeurs

Mais de son côté, Jayson Tatum ne semble pas absolument pas emballé. Et les rumeurs commencent un peu à l’agacer… « C’est juste le monde dans lequel on vit, non ? Ça vient toujours d’une source anonyme. Mais ça passe toujours sur ESPN ou Twitter ou autre, et tout le monde le voit. Donc on ne sait jamais ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas, mais ça fait parler les gens, et je suppose que c’est l’idée. Ils ont obtenu ce qu’ils voulaient de l’accord, que les gens en parlent et fassent des spéculations », a-t-il lancé dans des propos relayés par Parlons Basket.

« Si vous faites attention à tout ce que vous voyez sur Twitter ou à la télévision, vous vous rendez fou »