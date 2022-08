NBA

NBA : Déjà en très grande forme, Stephen Curry régale (vidéo)

Après avoir bien profité de ses vacances en France suite au nouveau sacre des Golden State Warriors en NBA, Stephen Curry a repris très sérieusement l’entraînement. Lors de son camp annuel, le meneur de jeu de 34 ans est d’ailleurs apparu en jambes et n’a pas hésité à martyriser ses élèves pendant un match.

Ces dernières semaines, Stephen Curry n’a pas manqué de faire le buzz. Après son quatrième titre NBA remporté face aux Boston Celtics, le meneur de jeu des Golden State Warriors a enchaîné les célébrations. Présentateur pour les ESPYs , le numéro 30 n’avait pas manqué de lancer quelques tacles en particulier à la franchise du Massachusetts : « Je suis votre hôte Steph Curry, très fier mari d’Ayesha Curry, très fier enfant de Dell Curry, et papa fier... des Boston Celtics. C’est bon de te revoir Grant Williams. Je sais que tu aimes cette couleur (le vert), donc je te laisserai peut-être emprunter ce costume après. Je pourrais même te laisser porter une bague... » Stephen Curry avait également décidé de bien profiter de ses vacances en France, mettant totalement le basket de côté. Mais de retour aux Etats-Unis, le MVP des playoffs a retrouvé son sérieux et a repris à l’entraînement à fond. Entre séances de musculation impressionnantes et apparitions sur les terrains, Stephen Curry s’est rapidement remis en jambes. Et à l’occasion de son camp annuel, qu’il a animé avec Brandon Jennings et Kent Bazemore, la star des Golden State Warriors n’a montré aucune pitié pour ses jeunes élèves.

Steph ran 5s with the kids at his camp today 🔥 @brhoopsPeep the Night Night shirt 👀 pic.twitter.com/9m2FIVPiuG — Bleacher Report (@BleacherReport) August 4, 2022

Stephen Curry martyrise ses élèves à son camp

En effet, Stephen Curry a enchaîné les actions qu’il a l’habitude de réaliser en NBA. Avec des dribbles, des layups et des tirs à trois points, le Chef a montré qu’il n’avait absolument rien perdu de son adresse après ses vacances en Côte d’Azur. Naturellement, les jeunes joueurs présents sur le terrain n’ont pas été en mesure de rivaliser avec le talent de Stephen Curry, qui semble déterminé à aller chercher une nouvelle bague la saison prochaine. Et il n’a pas l’intention de quitter les Golden State Warriors.

Steph Curry called game 🔥👀(via @Tuff__Crowd) pic.twitter.com/TK9HR3DRWq — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 5, 2022

«Je veux pouvoir dire que j'ai joué pour une équipe pendant toute ma carrière»

Avant d’entamer la nouvelle saison, Stephen Curry a rassuré les fans quant à son avenir : « Je viens de terminer ma 13ème année. Franchement, je veux pouvoir dire que j'ai joué pour une équipe pendant toute ma carrière, un endroit absolument spécial. Je ne veux jamais partir. Je veux que ce soit ma seule et unique maison. Même en pensant à ce qui se passera ensuite quand le basket sera terminé, nous aurons toujours des racines ici. Nous aurons toujours une présence ici, et nous appellerons cet endroit notre maison. » Et son père en a rajouté une couche.

«Il a encore envie, il veut gagner plus»