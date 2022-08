NBA

NBA : Le trade de Kevin Durant provoqué par un clash

Depuis plusieurs semaines, Kevin Durant attend de savoir dans quelle franchise il évoluera la saison prochaine. S’il a demandé à être transféré, il pourrait bel et bien rester aux Brooklyn Nets. Et de nombreuses raisons peuvent expliquer son choix. L’une d’elles serait le comportement de Ben Simmons lors des playoffs.

L’avenir des Brooklyn Nets est toujours incertain. On ne sait pas encore ce qu’il adviendra de Kevin Durant et de Kyrie Irving. Si ce dernier avait dans un premier temps laissé entendre qu’il pourrait demander à être transféré, il aurait finalement changé d’avis et décidé de continuer avec la franchise new-yorkaise la saison prochaine. Face à tant d’indécision, le numéro 7 des Nets avait pour sa part demandé à s’en aller. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette décision, au terme d’une saison décevante. Alors que James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant devaient former un trio d’exception à Brooklyn, rien ne s’est passé comme prévu.

Kyrie Irving a raté la plupart des matchs la saison passée à cause de son refus de se faire vacciner, ce qui l’empêchait de jouer dans l’État de New-York notamment. James Harden, quant à lui, a fait ses valises en cours de saison afin de rejoindre Philadelphie. Dans ce trade, les Nets ont pu récupérer Ben Simmons, qui refusait de jouer pour les Sixers. Mais souffrant de douleur au dos, le meneur de 26 ans n’a pas disputé une seule rencontre avec Brooklyn. On s’est longtemps demandé s’il serait apte à revenir pour les playoffs. Une question que se posaient également ses coéquipiers.

Car les Nets en auraient eu bien besoin. L’équipe entraînée par Steve Nash n’a pas vu le jour lors du premier tour des playoffs. Kevin Durant et ses coéquipiers ont été balayés 4-0 par les Boston Celtics. Une grosse désillusion pour une équipe censée se battre pour le titre. Ric Bucher, analyste de la NBA pour Fox Sports , en dit d’ailleurs plus sur les coulisses de cette série. D’après ses informations, les joueurs des Nets ont eu une discussion avant le match 4 face au Celtics et auraient demandé à Ben Simmons s’il comptait revenir pour cette rencontre décisive.

Following a Game 3 loss vs Boston, the Nets players asked Ben Simmons in a group chat if he was ready to play in Game 4. Ben Simmons did not answer the question and proceeded to leave the chat, per @RicBucher on @TheHerd."KD was like 'This is who I'm playing with'!" 🍿 pic.twitter.com/c5gGH7zUT1