NBA

Critiqué, Stephen Curry lâche une énorme réponse au clan Durant

Publié le 7 août 2022 à 22h35 par Pierrick Levallet

Malgré son talent évident sur le parquet, Stephen Curry ne fait pas forcément l’unanimité notamment auprès des autres joueurs. Le MVP des Finals a récemment été la cible de critiques de Mike James, ancien des Nets et ami intime de Kevin Durant. Toutefois, la star des Warriors n’a pas semblé atteint par cette sortie et s’en est même amusé.

Une nouvelle sacré champion NBA avec les Golden State Warriors et élu MVP des Finals pour la première fois de sa carrière, Stephen Curry n’en finit plus d’adresser des tacles à droite à gauche. Le meneur de jeu de 34 ans s’était d’ailleurs lâché lors des ESPYs , où il était le présentateur. Pendant la cérémonie, Stephen Curry avait lancé un pic aux Boston Celtics, finalistes des playoffs : « Je suis votre hôte Steph Curry, très fier mari d’Ayesha Curry, très fier enfant de Dell Curry, et papa fier... des Boston Celtics. C’est bon de te revoir Grant Williams. Je sais que tu aimes cette couleur (le vert), donc je te laisserai peut-être emprunter ce costume après. Je pourrais même te laisser porter une bague... » Stephen Curry avait également lancé un petit tacle aux Los Angeles Lakers et à LeBron James en faisant référence à la victoire au Super Bowl des Rams de Los Angeles : « C’était tellement inspirant de vous voir jouer, de gagner un Super Bowl, de vous voir célébrer ainsi. C’est vraiment sympa de voir que la stratégie d’acheter de vieux joueurs fonctionne au moins pour une équipe par ici. » Mais malgré tout, Stephen Curry fait également l’objet de certaines critiques. D’ailleurs, Mike James a avoué récemment ne pas être fan du style de jeu de la star des Warriors.

NBA : Déjà en très grande forme, Stephen Curry régale après son voyage en France (vidéo) https://t.co/CV0QRJ6NiP pic.twitter.com/rXpzzqpGZb — le10sport (@le10sport) August 5, 2022

«La manière dont joue Steph et dont il tire avantage des choses, c'est parfois unidimensionnel»

Lors de son passage dans le podcast Players Choice , l’ancien des Nets et ami proche de Kevin Durant a tenu des propos étonnants au moment de révéler son top 5 des joueurs NBA : « Il y a Kev [Durant], LeBron James, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic... Stephen Curry ? La manière dont joue Steph et dont il tire avantage des choses, c'est parfois unidimensionnel. Il n'est pas souvent le manieur de ballon principal et ça m'ennuie un peu. Je pense que les cinq que j'ai cités sont capables de faire ce qu'ils veulent dans n'importe quelle équipe dans le monde aujourd'hui. Je n'en suis pas sûr pour Steph. C'est un peu obscur pour lui. Si tu le mets à Minnesota, ça resterait un tueur, mais je ne sais pas s'il serait le même joueur. » Cette sortie n’a pas échappé à Stephen Curry, qui s’en est amusé.

Stephen Curry s’amuse de la sortie de Mike James...

Présent sur un camp de basket ces derniers jours, le MVP des Finals a évoqué avec humour les propos de Mike James : « Qu’est-ce que je ferais en un contre un avec un jeune de mon camp ? Oh c’est très mauvais pour eux, très mauvais... Même si je suis unidimensionnel... (rires). Désolé, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. » Visiblement, Stephen Curry ne semble pas avoir été vraiment atteint par les critiques de l’ami de Kevin Durant. Après avoir bien profité de son nouveau sacre avec les Golden State Warriors lors de ses vacances en Côte d’Azur, la star de 34 ans s’est sérieusement remis à l’entraînement. Et il s’est montré très en forme à son retour aux Etats-Unis.

... et martyrise les jeunes de son camp