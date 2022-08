NBA

NBA : LeBron James le veut dehors, les Lakers ont tranché

Publié le 6 août 2022 à 22h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 6 août 2022 à 22h35

Dans le dur lors de la saison 2021-2022 chez les Los Angeles Lakers, Russell Westbrook pourrait être poussé vers la sortie cet été. Son avenir demeure encore incertain, Darvin Ham souhaitant lui donner une nouvelle chance. La franchise californienne, elle, voudrait être fixée assez rapidement quant au futur du joueur de 33 ans.

En 2021, les Los Angeles Lakers pensaient avoir fait une excellente affaire en recrutant Russell Westbrook pour accompagner LeBron James et Anthony Davis. Toutefois, les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu pour le meneur de jeu d’aujourd’hui 33 ans. Décevant sur le parquet, RussWest s’est retrouvé dans le collimateur des supporters des Lakers et a régulièrement été ciblé par les critiques au cours de la saison dernière. Après un premier exercice très délicat, Russell Westbrook pourrait déjà faire ses valises. Mr. Triple Double est très souvent évoqué sur le départ ces derniers temps. Toutefois, Darvin Ham voudrait lui accorder une chance à Russell Westbrook.

Darvin Ham veut donner une nouvelle chance à Westbrook...

« Je suis très heureux à l’idée de coacher Russ. Ils essaient de tout lui mettre sur le dos, et ça fait partie des choses qui m’emballent le plus dans ce boulot. Lui et moi avons de très bons rapports depuis que j’ai accepté ce poste » a confié le coach des Lakers récemment. De ce fait, Darvin Ham pourrait s’opposer à un départ de Russell Westbrook cet été.

... qui a souffert de sa relation avec Frank Vogel

De son côté, le joueur de 33 ans avouait qu’il avait plutôt mal vécu sa relation avec Frank Vogel, ancien entraîneur de la franchise californienne : « Pour être franc, je trouve ça malheureux parce que je n’avais jamais eu de problème avec mes entraîneurs auparavant. Aucun coach, aucun joueur, aucun dirigeant… Je ne sais pas quel était son problème avec moi ou je ne sais pas pourquoi… Je ne peux pas vraiment vous donner une réponse sur le fait que nous n’avons vraiment jamais été connectés. Dès je suis arrivé ici, je n’ai pas eu la chance de faire ce que je suis capable de faire pour une équipe et une franchise. » Avec l’arrivée de Darvin Ham sur le banc des Lakers, Russell Westbrook pourrait ainsi rester et essayer de se racheter lors de la saison à venir.

Les Lakers veulent être fixés rapidement pour l’avenir de son meneur