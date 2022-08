NBA

NBA : LeBron James déjà prêt à quitter les Lakers ?

Alors que son contrat prenait fin en juin 2023, LeBron James a décidé de prolonger son bail pour deux saisons supplémentaires avec les Los Angeles Lakers. Un choix fort pour le joueur désormais âgé de 37 ans, mais ce dernier penserait déjà à quitter la franchise. Il l’a toujours dit : il veut jouer dans la même équipe que son fils aîné, Bronny James, ce qui pourrait bouleverser son avenir dans deux ans.

C’était un des dossiers à régler cet été du côté des Los Angeles Lakers. Éligible à une extension de son contrat depuis le 4 août dernier, LeBron James a décidé de poursuivre l’aventure avec les Angelinos . Désormais âgé de 37 ans, il a prolongé son bail de deux saisons, le tout pour 95,5M€. Pour les Lakers, il faut maintenant décider quoi faire de Russell Westbrook, décevant pour sa première saison sous les couleurs Pourpre et Or . Le meneur a reçu le soutien de son entraîneur et pourrait également rester. Un trade avec les Brooklyn Nets, qui verrait Kyrie Irving faire le chemin inverse, a été évoqué, mais cette option ne serait pas au goût de la franchise new-yorkaise.

« Peu importe où sera Bronny, c’est là que je serai »

Sur le papier, le trio composé de LeBron James, Russell Westbrook et Anthony Davis a de l’allure. Encore faut-il que ce dernier parvienne à mettre ses problèmes de blessures de côté. Quand bien même, King James a fait son choix et restera dans la Cité des Anges, mais pour combien de temps ? Il ne s’en est jamais caché, il a un objectif à réaliser avant l’arrêt de sa carrière : jouer avec son fils aîné, Bronny James. « J e jouerai ma dernière saison avec Bronny. Peu importe où sera Bronny, c’est là que je serai. Je ferai tout ce qu’il faut pour jouer un an avec mon fils. Ce ne sera pas une question d’argent à ce moment-là », a-t-il confié à ce sujet.

LeBron et Bronny réunis en 2024 ?

Aujourd’hui âgé de 17 ans, Bronny James pourrait débarquer en NBA dans deux ans. Ce qui coïncide avec la prolongation de son père. En effet, LeBron James a une player option pour la saison 2024-2025, ce qui veut dire qu’il sera libre de s’en aller s’il le souhaite. « Les deux choses qui m’inquiéteraient si j’étais les Lakers sont les Cavaliers et Bronny. Il veut jouer avec Bronny et il a dit qu’il irait le faire quand l’occasion se présenterait. Il n’a jamais dit qu’il le ferait pendant la première saison de Bronny, mais s’il décide qu’il veut le faire en 2024, alors LeBron ne signera que pour une année de plus et il acceptera un salaire minimum quelque part pour jouer avec son fils », confiait récemment Adrian Wojnarowski.

