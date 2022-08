NBA

NBA : LeBron James prolonge, les Lakers ont une priorité claire

Publié le 19 août 2022 à 07h35 par Pierrick Levallet

Alors que son contrat expirait en juin 2023, LeBron James n’avait encore livré aucune indication quant à son avenir. La star de 37 ans était ainsi au cœur de plusieurs rumeurs. Toutefois, le dossier s’est éclairci ces dernières heures puisque LeBron James aurait décidé de prolonger avec les Lakers. Et le King devrait bien avoir droit à un traitement de roi au sein de la franchise californienne.

Avec son contrat qui expirait en juin 2023, l’avenir de LeBron James était au coeur de quelques spéculations. Allait-il prolonger avec les Los Angeles Lakers ou alors décider de partir vers d’autres horizons ? À 37 ans, le King sait qu’il ne lui reste plus que quelques années dans la ligue avant de prendre sa retraite. Après une saison marquée par une non-qualification pour les playoffs, l’objectif de LeBron James est assez clair : retrouver les sommets de la NBA. Grand compétiteur qu’il est, LBJ n’a certainement pas apprécié un tel échec lors du dernier exercice. Mais malgré tout, la star des Lakers a pris une décision qui devrait ravir les fans de la franchise.

LeBron James prolonge avec les Lakers...

Selon les informations du journaliste d’ ESPN Adrian Wojnarowski, LeBron James aurait pris la décision d’accepter l’offre de prolongation des Los Angeles Lakers. Le King a donc allonger son contrat pour deux années supplémentaires, alors que le sien expirait en juin 2023. Rich Paul - président de Klutch Sports et représentant de LeBron James - a d’ailleurs révélé au micro d’ ESPN que la star de 37 ans percevra 95,5M€ avec une player option pour 2024/2025 avec cette prolongation. Ce contrat pourrait d’ailleurs monter à 109M€ si le plafond salarial de la saison 2023/2024 atteint un chiffre nettement supérieur.

BREAKING: Los Angeles Lakers star LeBron James has agreed on a two-year, $97.1 million contract extension – including a player option for the 2024-2025 season, @KlutchSports CEO Rich Paul tells ESPN. James had been entering final year of deal worth $44.5M. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 17, 2022

... et entre un peu plus dans l’histoire

Avec ce nouvel engagement avec les Los Angeles Lakers, LeBron James marquera une nouvelle fois l’histoire de la NBA. Sur l’ensemble de sa carrière, le King aura amassé au moins 523M€ et deviendra le joueur le mieux payé de l’histoire de la ligue, puisqu’il dépassera Kevin Durant. Mais malgré tout, le journaliste de The Ringer Kevin O’Connor expliquait que LeBron James pourrait bien ne pas faire de vieux os chez les Lakers si le projet ne lui convient plus à l’avenir : « Si les Lakers ne font pas tout ce qu'ils peuvent pour construire un projet digne du titre autour de LeBron, ou s'ils essaient de le faire et échouent, il pourrait partir pour des raisons de basket. La famille, les affaires et la joie de vivre à Los Angeles pourraient aussi l'emporter sur le désir de renforcer son héritage dans une nouvelle ville. Mais il y a encore des chapitres à écrire qui impliquent qu'il gagne sur le terrain. »

La priorité des Lakers : rendre LeBron James heureux