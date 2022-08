NBA

Kevin Durant livre sa réponse finale et choque tout le monde

Publié le 23 août 2022 à 22h35 par Quentin Guiton

Il y a plusieurs semaines, Kevin Durant secouait la NBA en demandant son trade des Brooklyn Nets. Seulement, la superstar n’avait toujours pas quitté la franchise new-yorkaise, très exigeante vis-à-vis des autres équipes. Et ce mardi, le feuilleton de l’été est arrivé à son terme, Kevin Durant ayant pris sa décision : il a finalement choisi de rester à Brooklyn !

Quel feuilleton ! Il y a plus d’un mois maintenant, la NBA était sous le choc : Kevin Durant demandait son trade des Brooklyn Nets ! Après un nouvel échec cuisant en playoffs (élimination 4-0 face aux Boston Celtics en demi-finale de conférence), le Slim Reaper en aurait eu assez et aurait décidé de prendre une décision radicale : quitter sa franchise. Un énorme camouflet pour l’équipe new-yorkaise et l’ancien joueur d’OKC et des Golden State Warrriors. En effet, Durant était arrivé en 2019 aux côtés de Kyrie Irving pour former une superteam et tout gagner. Au final, les Nets ne seront même pas parvenus à atteindre ne serait-ce que les finales de conférence…

Durant voulait partir mais…

C’était donc trop pour Kevin Durant. Ainsi, l’ailier a été lié à plusieurs équipes cet été : Phoenix, Toronto, Miami, Philadelphie et même Boston. D’ailleurs, les trois candidats les plus sérieux pour le double MVP des Finales étaient les Celtics, les Raptors et le Heat. Cependant, aucune des ces trois franchises n’avait satisfait les Nets. Il faut dire que les exigences de Brooklyn pour Kevin Durant étaient extrêmement élevées, et à juste titre. Ainsi, la franchise demandait un All-Star, d’autres joueurs de haut niveau et des choix de draft. Un package XXL qui a donc bloqué toutes les négociations. Des rumeurs disaient même que les Nets ne comptaient pas du tout se séparer de leur superstar cet été. Un trade avant le début de la saison semblait donc très compliqué, et ce même avec le récent intérêt des Memphis Grizzlies...

Grosses tensions entre Durant et Brooklyn

Mais Kevin Durant aurait continué à faire le forcing pour partir. Lors d’une réunion avec le propriétaire de Brooklyn Joe Tsai, KD avait réitéré sa demande de trade et n’avait pas hésité à lui mettre un coup de pression XXL : pour rester, il réclamait les têtes du coach Steve Nash ainsi que du general manager Sean Marks. Joe Tsai avait alors soutenu Nash et Marks dans la foulée. Ensuite, l’ailier aurait même songé à sécher le camp d’entrainement des Nets pour les forcer à accepter son départ. Une situation devenue infernale à New-York…

Durant reste aux Nets !