NBA : Ces records légendaires décrochés par Kobe Bryant

Publié le 23 août 2022 à 12h35 par Hugo Chirossel mis à jour le 23 août 2022 à 12h37

Cela fait maintenant un peu plus de deux ans que Kobe Bryant est décédé dans un accident d’hélicoptère, en compagnie de huit autres personnes, dont sa fille Gianna. La légende des Lakers aurait fêté ses 44 ans ce mardi 23 août, la ville de Los Angeles a d’ailleurs décrété que le jour suivant son anniversaire serait désormais appelé le « Mamba Day ». L’occasion de faire un retour sur 20 ans de carrière en NBA.

Le 26 janvier 2020, on apprenait le décès de Kobe Bryant. Alors âgé de 41 ans, le Black Mamba a trouvé la mort dans un accident d’hélicoptère, ainsi que huit autres personnes, dont sa fille Gianna. Au-delà d’avoir été un joueur exceptionnel, Kobe Bryant a également marqué la NBA par sa personnalité et sa détermination, la fameuse « Mamba Mentality ». Dans son livre Three Rings Circus , le journaliste Jeff Pearlman révélait d’ailleurs la manière dont il s’est présenté à ses nouveaux coéquipiers lors de son arrivée dans la ligue en 1996. Une anecdote qu’il a rappelée sur le plateau de The Jump , sur ESPN .

« Je ne laisserai personne en NBA se foutre de ma gueule »

« Shaquille O'Neal, guilleret et rigolard, s'est levé le premier », a-t-il déclaré. « “Salut, je suis Shaq, faisons ça ensemble.” Un par un, ses coéquipiers l'ont imité. “Hey, je suis Derek Fisher, un rookie. Je viens de ce bon vieil Arkansas. Je suis prêt à bosser.” (...) Puis est venu le tour de Kobe. “Yo, je m'appelle Kobe. Kobe Bryant. Je viens de Pennsylvanie. Au lycée de Lower Merion, j'ai tout dominé. Je veux juste que vous sachiez que personne ne se foutra de ma gueule. Je ne laisserai personne en NBA se foutre de ma gueule. Vous êtes prévenus." » Et il ne mentait pas. Pendant 20 ans, Kobe Bryant a marqué la NBA de son empreinte, empilant les records et les performances inoubliables.

Une carrière faite de records

Titulaire avec les Los Angeles Lakers à l’âge de 18 ans et 158 jours, il reste le plus jeune joueur à avoir débuté une rencontre en NBA. Quelques mois plus tard, il remportait le Slam Dunk Contest, dont il est toujours le plus jeune vainqueur. Au cours de sa carrière, le Black Mamba a été sélectionné 18 fois consécutives pour le All-Star Game. Un record qu’il détient, en compagnie de LeBron James. Parmi ces 18 sélections, Kobe Bryant a été élu MVP à quatre reprises, seul Bob Pettit a fait aussi bien dans l’histoire de la ligue. Avec cinq bagues de champions, dont un three peat (2000, 2001, 2002) et un back-to-back (2009, 2010), il fait partie des 26 joueurs à avoir soulevé autant de fois le trophée Larry O’Brien.

20 ans en NBA