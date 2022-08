NBA

NBA : Ces records que LeBron James va exploser

Publié le 21 août 2022 à 12h35 par Hugo Chirossel

Malgré une année décevante pour les Los Angeles Lakers, LeBron James a décidé de prolonger son contrat avec la franchise californienne. La saison prochaine, le joueur âgé de 37 ans pourrait battre un record vieux de 30 années, celui de meilleur scoreur de l’histoire de la NBA, détenu par Kareem Abdul-Jabbar. Et ce n'est pas tout...

À 37 ans, LeBron James n’a pas encore fini de marquer l’histoire de la NBA. Depuis 2018, il évolue sous les couleurs des Los Angeles Lakers et a permis à la franchise de glaner un titre de champion supplémentaire il y a deux ans, dans la bulle d’Orlando. Mais depuis, les Angelinos n’ont pas su confirmer. La saison dernière, les Lakers n’ont même pas réussi à accéder aux playoffs, terminant 11e de la conférence ouest. Une issue forcément décevante pour LeBron James et qui aurait pu remettre sous avenir en question, alors que son contrat prenait initialement fin en juin 2023.

LeBron décide de prolonger avec les Lakers

Malgré cela, King James a décidé de poursuivre son aventure californienne. En effet, il a prolongé son bail pour deux saisons supplémentaires, avec une player option pour la saison 2024-2025. Mais pour accepter de rester, LeBron James a demandé des garanties sportives à ses dirigeants. Il voulait une équipe compétitive en vue de la saison à venir, capable de lutter pour le titre en fin d’année. Car si les dernières performances des Lakers ont été décevantes, l’ancien joueur des Cleveland Calaviers a répondu présent sur le parquet. LeBron James tournait à 30.3 points, 8.2 rebonds et 6.2 passes de moyenne la saison dernière. Des statistiques qui lui ont permis d’être longtemps dans la discussion pour le titre de MVP de la saison régulière, finalement attribué à Nikola Jokic.

LeBron James peut battre un record vieux de 30 ans

King James en est désormais à 37 062 points inscrits en NBA tout au long de sa carrière et a un record vieux de 30 ans en ligne de mire. En effet, il pourrait dépasser la marque de Kareem Abdul-Jabbar, meilleur scoreur de l’histoire de la ligue. LeBron James n’a plus qu’à marquer 1 325 points pour lui passer devant et marquer un peu plus le basket de son empreinte. D’après les prédictions, il pourrait atteindre ce record dans une fenêtre de 10 matchs, entre le 28 janvier et le 15 février. King James aura donc l’opportunité de dépasser Kareem Abdul-Jabbar face aux Golden State Warriors, qu’il affrontera le 11 février. Tout un symbole, quand on connaît la rivalité entre la franchise de San Francisco et les Cleveland Cavaliers, alors emmenés par LeBron James, entre 2014 et 2018.

LeBron could pass Kareem during this stretch 👀(h/t @dbs408 ) pic.twitter.com/Fq1gBuADQ1 — NBACentral (@TheNBACentral) August 17, 2022

Joueur le mieux payé de l’histoire