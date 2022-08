NBA

NBA : Les dessous de la prolongation XXL de LeBron James aux Lakers

Publié le 20 août 2022 à 10h35 par Hugo Chirossel

Alors que son contrat se terminait dans moins d’un an, LeBron James a décidé de prolonger son aventure avec les Los Angeles Lakers pour au moins deux années supplémentaires. Après une saison dernière décevante, la franchise californienne aurait apporté des garanties sportives à son joueur star afin de le convaincre de rester, ce qui pourrait relancer le dossier Kyrie Irving.

À 37 ans, LeBron James reste un des meilleurs joueurs de la NBA. Il a longtemps été dans la discussion pour le titre de MVP de la saison régulière, malgré une année décevante pour les Los Angeles Lakers. Les Angelinos ont terminé onzièmes de la conférence ouest, ce qui les a privés d’une qualification pour les playoffs. Un résultat qui aurait pu remettre l’avenir de LeBron James en question, alors que son contrat prenait initialement fin en juin 2023. Mais les fans des Lakers peuvent se rassurer : King James a prolongé son bail de deux ans supplémentaires et restera à Los Angeles.

« Je jouerai ma dernière saison avec Bronny »

Éligible à une prolongation de son contrat depuis le 4 août dernier, LeBron James a donc décidé de poursuivre l’aventure en Californie, le tout pour environ 97M€ sur deux ans. Si son contrat va jusqu’en 2025, il bénéficie d’une player option pour la saison 2024-2025. Ce qui veut dire qu’à ce moment-là, il pourra s’en aller s’il le souhaite. Car LeBron James n’est pas éternel et comme il l’a souvent répété : il veut jouer au moins une saison avec son fils aîné, Bronny James. « Je jouerai ma dernière saison avec Bronny. Peu importe où sera Bronny, c’est là que je serai. Je ferai tout ce qu’il faut pour jouer un an avec mon fils. Ce ne sera pas une question d’argent à ce moment-là », a-t-il confié à ce sujet.

LeBron James voulait des garanties

Cela pourrait donc arriver dans deux ans. D’ici là, King James compte bien se battre afin d’obtenir une bague de champion supplémentaire. Comme l’indique Marc Stein, il aurait réclamé des garanties sportives à sa direction pour rester. LeBron James se rapproche de plus en plus de la fin de sa carrière et n’a plus de temps à perdre, il veut être dans une équipe compétitive dès maintenant. Dans cette optique, les Lakers lui auraient affirmé qu’ils feraient tout pour renforcer l’effectif cet été et pourraient faire quelque chose que se refusait jusque-là Rob Pelinka, manager général de la franchise. En effet, les Angelinos seraient désormais prêts à se séparer de leurs deux premiers tours de draft, en 2027 et 2029. Si cela venait à se confirmer, le dossier Kyrie Irving pourrait être relancé.

