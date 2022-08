NBA

Kevin Durant reste à Brooklyn, les Lakers vont rater un gros coup

Publié le 27 août 2022 à 07h35 par Quentin Guiton

Le feuilleton Kevin Durant a paralysé le marché des transferts en NBA cet été. Mais maintenant que sa décision a été prise, les Nets vont pouvoir se concentrer sur le renforcement de leur effectif en vue de la saison à venir. Et après avoir retenu Durant, Brooklyn veut du lourd et aurait coché le nom d’une star de la NBA : Donovan Mitchell. Intéressés depuis longtemps, les Lakers vont peut-être se faire griller…

Le feuilleton de l’été en NBA a pris fin ce mardi. Pour rappel, il y a plus d’un mois, Kevin Durant secouait la ligue en demandant son trade des Brooklyn Nets. Arrivé en 2019 aux côtés de Kyrie Irving, l’ancien MVP voulait fonder une superteam capable de gagner tous les titres. Et il était difficile de penser que les Nets n’étaient pas des favoris au sacre final. Résultat ? Le projet de la franchise new-yorkaise est un fiasco monumental, elle qui n’a jamais réussi à atteindre ne serait-ce que les finales de conférence. Lassé par ces échecs à répétition en playoffs , Durant a donc demandé de partir. Ainsi, durant tout l’été, l'ailier a paralysé le marché des transferts car toutes les franchises étaient concentrées sur lui. Et ce mardi le feuilleton a enfin connu son dénouement…

NBA : Et si LeBron James avait vendu la mèche pour le trade de Russell Westbrook ? https://t.co/Dsq0VSorIu pic.twitter.com/lIilVgBLn2 — le10sport (@le10sport) August 26, 2022

Durant reste à Brooklyn, le marché peut reprendre

Ainsi, après plus d’un mois de tensions, Brooklyn a annoncé dans un communiqué, par la voix de son manager général Sean Marks que « Steve Nash et moi-même, ainsi que Joe Tsai et Clara Wu Tsai, avons rencontré Kevin Durant et Rich Kleiman à Los Angeles hier. Ensemble, nous nous sommes mis d’accord pour poursuivre notre association. Nous nous concentrons désormais sur le basket, avec un seul but en tête : bâtir une franchise qui dure pour ramener le titre à Brooklyn. » Ainsi, à la surprise générale, Kevin Durant a finalement changé d’avis et reste aux Nets, lui qui a fait un forcing tout l’été pour quitter la franchise. Un dénouement qui va pouvoir débloquer la situation d’autres joueurs, à commencer par son propre coéquipier, Kyrie Irving. Annoncé sur le départ, l’arrière devrait rester avec KD : « les Nets ont fait clairement comprendre aux équipes intéressées qu’ils ont prévu de conserver Kyrie Irving. Des sources indiquent qu’il a eu un dialogue constructif avec l’équipe pendant l’intersaison. » déclarait Shams Charania, journaliste pour The Athletic.

Les Lakers sur Mitchell pour oublier Irving ?

Parmi les équipes intéressées par Kyrie Irving, il y avait surtout les Los Angeles Lakers. Un échange avec Russell Westbrook avait même été évoqué. Et maintenant qu’ils savent que le joueur devrait rester à Brooklyn, leur nouvelle priorité se trouverait du côté du Jazz, avec Donovan Mitchell. C’est en tout cas ce qu’a confirmé le journaliste John Gambadoro : « Deux choses sur Donovan Mitchell. Les Hawks, le Heat et les Kings ne sont pas intéressés, contrairement à ce qui a pu être écrit. Les Knicks ont toujours le meilleur package à offrir, mais les autres équipes intéressées comptent Cleveland, Washington, Charlotte, les Lakers et Brooklyn. » Après une saison très décevante, les Los Angeles Lakers tiendrait avec lui un renfort de poids ! A moins que ce dernier ne prenne un tout autre chemin…

Les Nets prêts à voler Mitchell aux Lakers ?