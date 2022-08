NBA

NBA : Misérable, trahison... Kevin Durant se fait clasher

Publié le 26 août 2022 à 15h35 par Hugo Chirossel mis à jour le 26 août 2022 à 15h38

À la surprise générale, Kevin Durant a finalement décidé de rester aux Nets la saison prochaine. Face aux exigences de la franchise new-yorkaise et aux offres reçues, l’ailier de 33 ans a été contraint de continuer son aventure à Brooklyn. Malgré tout, ses agissements ne sont pas appréciés par plusieurs observateurs de la NBA, notamment Charles Barkley.

Tout ça pour ça. Après plusieurs semaines de bras de fer avec sa direction, Kevin Durant a finalement cédé. L’ailier de 33 portera les couleurs des Nets la saison prochaine, la franchise l’a annoncé mardi par la voix de son manager général, Sean Marks : « Steve Nash et moi-même, ainsi que Joe Tsai et Clara Wu Tsai, avons rencontré Kevin Durant et Rich Kleiman à Los Angeles hier. Ensemble, nous nous sommes mis d’accord pour poursuivre notre association. Nous nous concentrons désormais sur le basket, avec un seul but en tête : bâtir une franchise qui dure pour ramener le titre à Brooklyn », peut-on lire dans le communiqué publié par Brooklyn.

NBA : Westbrook, Lakers… L’annonce fracassante de LeBron James https://t.co/k1DAsjKivC pic.twitter.com/MaDh4hS5lr — le10sport (@le10sport) August 26, 2022

« J’ai l’impression que Kevin Durant est une personne misérable »

Tout un remue-ménage qui n’est pas du tout au goût de Charles Barkley. Aujourd’hui consultant sur TNT , l’ancien joueur des Phoenix Suns n’a pas été tendre avec Kevin Durant. « J’ai l’impression que Kevin Durant est une personne misérable. D’ailleurs je l’appelle « Monsieur Misérable », il n’est et ne sera jamais heureux dans la vie. Tout le monde autour de lui lui donne tout sur un plateau d’argent. Il était l’homme de la situation à Oklahoma City, tous les fans l’adoraient, il était presque gouverneur de l’état… Il les a trahis et est parti. Il a remporté deux titres consécutifs avec les Warriors avant de se blesser pour les troisièmes Finales, il n’était toujours pas content. Il est ensuite allé à Brooklyn, où les dirigeants lui ont donné tout ce qu’il exigeait, il reste misérable. Si on regarde sa carrière, partout où il a été le leader incontesté, les projets se sont transformés en échecs complets », a-t-il déclaré à ce sujet, des propos relayés par Parlons NBA .

« Il y a des gars avec des familles qui n’ont pas de travail à cause de l’affaire KD »

Charles Barkley n’est pas le seul à s'attaquer à Kevin Durant. À la suite de l’annonce des Nets, Patrick Beverley s’en était également pris à lui : « vous pouvez rester assis et ne rien dire mais ce n’est pas cool. Il y a des gars avec des familles qui n’ont pas de travail à cause de l’affaire KD. Vouloir partir, puis rester, ce n’est pas cool . » Le meneur, récemment tradé aux Los Angeles Lakers, accuse Kevin Durant d’avoir paralysé le marché de la NBA, laissant certains joueurs sans équipe. Après la réponse du numéro 7 des Nets, Patrick Beverley a surenchéri. « Bordel mon gars, qui a dit que je parlais de toi ? Je parle de la manière dont les choses ont été faites. Les deux camps auraient dû garder ça privé. Mais c’est noté », a-t-il déclaré.

Les Nets se frottent les mains