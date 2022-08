NBA

NBA : Westbrook, Lakers… L’annonce fracassante de LeBron James

Publié le 26 août 2022 à 09h35 par Hugo Chirossel

Arrivé l’année dernière aux Los Angeles Lakers, Russell Westbrook n'est pas certain d'être toujours au sein de la franchise californienne lors du début de la prochaine saison. Si la possibilité d’un échange avec les Brooklyn Nets et Kyrie Irving avait été évoquée, cette éventualité ne semble plus être à l’ordre du jour. The Brodie pourrait rester chez les Angelinos, LeBron James ne semble en tout cas pas contre l'idée.

Les Los Angeles Lakers ont annoncé jeudi avoir conclu un trade pour l’arrivée d’un nouveau meneur au sein de l’équipe. Non, ce n’est pas Kyrie Irving, mais Patrick Beverley, qui débarque en provenance du Jazz. Talen Horton-Tucker et Stanley Johnson quant à eux ont fait le chemin inverse et se sont envolés pour l’Utah. Le meneur de 34 ans apportera de la « robustesse » et un « esprit de compétition », a déclaré Rob Pelinka, manager général des Lakers. « Nous sommes persuadés que le style '3-and-D' de Patrick s'adaptera parfaitement aux autres pièces de notre effectif, et s'alignera parfaitement sur la philosophie de travail acharné et de jeu intelligent de Coach Ham . »

Une cohabitation compliquée

L’arrivée de Patrick Beverley pose tout de même beaucoup de questions. Historiquement, il est connu pour ne pas du tout s’entendre avec Russell Westbrook. Les deux hommes se sont pris la tête à de nombreuses reprises sur les parquets de NBA et leur différend semble aller au-delà du basket. De nombreux observateurs de la ligue ne voient pas comment les deux joueurs pourraient cohabiter dans la même équipe, ce qui ne met donc pas un terme aux rumeurs d’un possible départ de Russell Westbrook. D’après les informations de Johan Buva, « les Lakers continuent de poursuivre des trades impliquant Westbrook et d’autres options pour améliorer le roster avant le camp d’entraînement », a-t-il confié.

The arrival of Patrick Beverley could affect Russell Westbrook's future in LA. Westbrook is more likely to be off the Lakers’ active roster by the start of training camp, a source close to the situation told @jovanbuha.More from the Pat Bev trade ⤵️https://t.co/PoC5khF0Ek pic.twitter.com/k2cytBsY7g — The Athletic (@TheAthletic) August 25, 2022

« Ce n’est pas le roster final des Lakers »

Le journaliste de The Athletic a aussi indiqué que « peu importe ce qui va arriver dans les prochaines semaines, ce n’est pas le roster final des Lakers. D’autres mouvements vont encore arriver à un certain moment. Ils ne devraient pas faire un autre trade dans l’immédiat, c’est peu probable, mais la franchise continue d’explorer diverses façons d’améliorer ce roster avant le camp d’entraînement, selon des sources . » Récemment, les Angelinos ont été cités parmi les équipes intéressées par un trade pour Donovan Mitchell. Après avoir envoyé Rudy Gobert aux Minnesota Timberwolves, le Jazz est en reconstruction et pourrait se séparer de son joueur âgé de 25 ans.

« J’ai hâte qu’il explose cette saison ! »