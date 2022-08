NBA

NBA : Kevin Durant est sous le choc pour son trade

Publié le 25 août 2022 à 10h35 par Pierrick Levallet

Alors qu’il avait réclamé son trade il y a plusieurs semaines, Kevin Durant a finalement décidé de rester chez les Brooklyn Nets. Les franchises qui le convoitaient n’ont jamais pu s’aligner sur les exigences démentielles de l’équipe new-yorkaise. Cela n’a d’ailleurs pas manqué de surprendre la star de 33 ans, qui s’attendait clairement à recevoir de meilleures offres.

Avec son feuilleton, Kevin Durant a alimenté une bonne partie de l’été. En juin dernier, The Athletic révélait que la star de 33 ans, visiblement lassé par le manque de résultats des Nets, avait réclamé son trade. Le Slim Reaper avait des envies d’ailleurs. Plusieurs franchises s’étaient alors rapidement positionnées sur le dossier, tandis que les Brooklyn Nets affichaient de grosses exigences pour laisser filer KD . Finalement, après presque deux mois d’incertitudes quant à son avenir, Kevin Durant a pris une grande décision.

KD reste chez les Nets

Dans un communiqué officiel, Sean Marks - le manager général des Nets - a confirmé que Kevin Durant restait au sein de la franchise new-yorkaise. « Steve Nash et moi-même, ainsi que Joe Tsai et Clara Wu Tsai, avons rencontré Kevin Durant et Rich Kleiman à Los Angeles hier. Ensemble, nous nous sommes mis d’accord pour poursuivre notre association. Nous nous concentrons désormais sur le basket, avec un seul but en tête : bâtir une franchise qui dure pour ramener le titre à Brooklyn » peut-on y lire.

Les autres franchises n’ont jamais été assez convaincantes

Pourtant, KD avait quelques prétendants en NBA. Les Phoenix Suns, les Toronto Raptors, les New Orleans Pelicans, le Miami Heat, les Philadelphia 76ers et les Boston Celtics auraient tenté leur chance pour recruter la star de 33 ans cet été. Mais les exigences des Brooklyn Nets, jugées démentielles par les prétendants de Kevin Durant, ont bloqué les négociations. La franchise new-yorkaise réclamait un All-Star, d’autres bons joueurs et des choix de draft. Aucune équipe n’a été en mesure de s’aligner sur ces demandes et un trade de Kevin Durant semblait donc très compliqué.

