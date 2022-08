NBA

Durant, Westbrook… L’annonce fracassante

Publié le 21 août 2022 à 16h35 par Quentin Guiton

Il y a déjà plus d’un mois maintenant, la NBA était secouée par la demande de trade de Kevin Durant des Brooklyn Nets. Mais il est probable que l’ailier reste à New-York cette saison compte tenu de la situation actuelle du dossier. Durant cette intersaison, un autre joueur est lui aussi annoncé dans les rumeurs de départ : Russell Westbrook. Un échange avec Kyrie Irving était même évoqué. Seulement, cette hypothèse semble impossible…

Cet été, l’actualité de la NBA tourne autour des Brooklyn Nets, et plus précisément de Kevin Durant. En effet, il y a plus d’un mois maintenant, l’ancien MVP a demandé son départ de la franchise new-yorkaise. Arrivé en 2019 aux côtés de Kyrie Irving, le Slim Reaper voulait gagner tous les titres. Seulement, le projet des Nets s’avère être un fiasco monumental. C’est simple, Brooklyn n’aura jamais atteint ne serait-ce que les finales de conférence. Pire, l’an passé, les Nets se sont fait balayer 4-0 face aux Boston Celtics. Lassé de ces échecs à répétition, Kevin Durant aurait donc décidé de claquer la porte cet été.

Durant veut forcer son départ mais…

Dès lors, son nom a été lié à plusieurs franchises comme Miami, Boston, Toronto, Philadelphie ou encore Phoenix. Seulement, rien n’a abouti pour le moment. La faute aux exigences XXL des Nets pour le lâcher. La franchise de l’Est des Etats-Unis demanderait ainsi un énorme package contenant notamment un joueur All-Star, ce qui bloquerait toutes les négociations. La perspective de voir rester KD à Brooklyn grandit donc de jour en jour. Mais ce dernier tenterait quand même de forcer son départ. Ainsi, malgré l’envie des Nets de conserver leur superstar, Durant aurait réitéré sa demande de trade lors d’une réunion avec le propriétaire Joe Tsai. Il aurait même réclamé les têtes du coach Steve Nash et du general manager Sean Marks pour rester. De plus, KD menacerait de sécher le camp d’entraînement de Brooklyn pour forcer sa franchise à le laisser partir.

Russell Westbrook sur le départ aux Lakers

Et il n’y a pas que Kevin Durant qui est annoncé dans les rumeurs de transfert. En effet, Russell Westbrook pourrait lui aussi faire ses valises cet été. Arrivé l’été dernier aux Los Angeles Lakers pour former un trio de feu avec LeBron James et Anthony Davis, le meneur a déçu. L’ancien joueur des Rockets n’a jamais su trouver ses marques du côté de la Cité des Anges. Ainsi, un départ n’est pas à exclure, et une rumeur revient souvent sur la table…

Westbrook et Durant réunis à Brooklyn ? Impossible