Batum lâche une anecdote sur Michael Jordan

Invité sur le plateau des Grandes Gueules du Sport sur RMC, Nicolas Batum a été invité à parler de Michael Jordan qu’il connait plutôt bien pour l’avoir côtoyé du côté de Charlotte et pour être sponsorisé par sa marque. Il est d’ailleurs revenu sur leur première rencontre, et a ensuite dévoilé une anecdote avec lui…

En NBA, dans la culture populaire, Michael Jordan est le meilleur joueur de tous les temps. Si une personne ne s’intéressant pas à la NBA est questionnée sur le sujet, il y a de fortes chances qu’elle réponde que le meilleur est Jordan. Il faut dire que l’arrière a marqué toute une génération en écrivant la légende des Chicago Bulls, par son palmarès mais aussi sa personnalité. Jordan provoquait la crainte de ses adversaires. La légende des Bulls a été nommée quatre fois MVP de la ligue et a surtout remporté six titres. D’ailleurs, il a été le leader de l’une des plus grandes dynasties de l’histoire de la NBA encore à ce jour.

Nicolas Batum lié à Michael Jordan

Et parmi les joueurs qui ont la chance de le côtoyer, on trouve un Français, Nicolas Batum. En effet, le basketteur tricolore a connu Michael Jordan lors de son passage aux Charlotte Hornets (Jordan est le dirigeant de la franchise). De plus, Batum est un des athlètes sponsorisés par Jordan Brand . En janvier 2021, la légende des Bulls avait même offert un colis contenant de nombreux modèles de chaussures de sa marque. Une relation donc privilégiée.

« Au fil du temps, tu arrives à enlever cette auréole qu’il a au-dessus de la tête »

De passage dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC , Nicolas Batum a donc bien évidemment été questionné sur Michael Jordan. Et ce dernier est d’abord revenu sur la première fois où il l’a rencontré : « La première fois que j’ai eu une interaction avec lui c’était quand j’étais échangé. J’ai été échangé je suis arrivé à Charlotte et mon agent me dit « Charlotte va t’appeler pour te souhaiter la bienvenue ». Le téléphone sonne, on me dit « bonjour on vous passe quelqu’un » et là j’entends « Salut » avec une voix grave, je fais « oui ' », « c’est Michael », Oh » dit-il en riant, « donc la première fois, c’est lui qui m’a appelé pour me dire bienvenue. Je suis arrivé là-bas, et ce qui est marrant c’est qu’au fil du temps bah, tu arrives à enlever cette auréole qu’il a au-dessus de la tête, cette sanctification qui fait qui il est quoi. Et tu découvres le mec. »

