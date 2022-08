NBA

LeBron James, Michael Jordan... Une légende a tranché pour le GOAT

Publié le 9 août 2022 à 20h35 par Quentin Guiton mis à jour le 9 août 2022 à 20h40

En NBA, un débat éternel fait rage : qui est le GOAT ? Si Kobe Bryant est parfois évoqué, deux noms se dégagent clairement : Michael Jordan et LeBron James. Alors que le premier est une icône de la ligue après avoir écrit sa légende du côté des Chicago Bulls, le second est son digne successeur. Interrogé sur le sujet, Magic Johnson, légende des Los Angeles Lakers, a fait son choix entre Michael Jordan et LeBron James.

Parmi les fans et observateurs de la NBA, une question est omniprésente et anime les débats : qui est le GOAT ? Parmi tous les immenses joueurs qui ont évolué au sein de cette ligue, qui est donc le meilleur de tous les temps ? Si une minorité cite le nom de Kobe Bryant, le débat se joue surtout entre Michael Jordan, l’icône intemporel de la NBA, et LeBron James, le King et son digne successeur.

NBA : Après Kevin Durant, un nouveau clash éclate avec Kyrie Irving https://t.co/O5bIpj0EDx pic.twitter.com/vLkbZaJ4C3 — le10sport (@le10sport) August 9, 2022

LeBron James, l’icône de la NBA depuis Jordan

Dans la culture populaire, Michael Jordan est le meilleur joueur de tous les temps. Si une personne ne s’intéressant pas à la NBA est questionnée sur le sujet, il y a de fortes chances qu’elle réponde que le meilleur est Jordan. Il faut dire que l’arrière a marqué toute une génération en écrivant la légende des Chicago Bulls, par son palmarès mais aussi sa personnalité. Jordan provoquait la crainte de ses adversaires. La légende des Bulls a été nommé quatre fois MVP de la ligue et a surtout remporté six titres. D’ailleurs, il a été le leader de l’une des plus grandes dynasties de l’histoire de la NBA encore à ce jour. Mais LeBron James est arrivé. Depuis Michael Jordan, LeBron est la figure de la NBA. Et son palmarès parle pour lui. Il a été nommé rookie de l’année en 2004, MVP quatre fois, a remporté quatre titres de champion NBA, et a été nommé à chaque fois MVP des Finales dans le même temps. Que ce soit avec les Cleveland Cavaliers, le Miami Heat ou les Los Angeles Lakers, LeBron James a régné en maitre. De plus, en NBA, il est désormais deuxième meilleur scoreur All-Time et septième passeur All-Time. Son surnom, The King , n’est pas un hasard. C’est ainsi que LeBron James a atterri dans le fameux débat du GOAT.

Pour le GOAT, Magic Johnson vote Michael Jordan…

Et Magic Johnson, grande légende des Los Angeles Lakers et lui aussi l'un des plus grands, s’est exprimé sur la question du meilleur joueur de l’histoire. Et pour lui, il n’y a pas vraiment débat : « N’enlevons rien à LeBron James parce que LeBron James est un grand joueur de basket, l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. LeBron James, quand on pense à un joueur de basket polyvalent, est le meilleur de tous les temps. En tant que joueur de basket polyvalent. Mais quand vous dites « Qui est le meilleur de tous les temps ? », c’est toujours Michael Jordan » .

…pour l’instant !