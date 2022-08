NBA

NBA : Le top 10 des plus grands joueurs de l’histoire

Publié le 7 août 2022 à 12h35 par Hugo Ferreira mis à jour le 7 août 2022 à 12h47

Le débat concernant les meilleurs joueurs de l’histoire ne cesse de faire parler en NBA. En effet, la ligue elle-même a parfois dressé des listes contenant les 50 ou 75 plus grands basketteurs à l’occasion de ses anniversaires. Alors que certains, comme Stephen Curry, n’aiment pas cette discussion, le10sport.com vous propose tout de même son top 10 all time.

Des dizaines de joueurs ont marqué à jamais l’histoire de la NBA. Que ce soit par leur palmarès, leur style de jeu, ou encore leur domination, certains font aujourd’hui partie des 10 plus grands joueurs de tous les temps, à commencer par l’un des symboles actuels de la ligue, Stephen Curry.

10 - Stephen Curry

Alors oui, Stephen Curry n’aime pas le débat du top 10 des meilleurs joueurs de tous les temps, et le meneur pense que « le classement de chacun est différent, c’est là toute la beauté de la chose » . Pour autant, son nom vient rapidement en tête lorsqu’il faut mentionner les monstres du basketball. Plus grand shooteur de l’histoire, le numéro 30 démontre depuis des années son adresse à trois points, collectionnant des tirs plus incroyables les uns que les autres. Cependant, alors que son armoire à trophée possédait encore un vide, cela est désormais comblé, puisque son titre de MVP des finales remporté face aux Boston Celtics vient donc se mêler à ses 4 bagues ou encore ses 2 sacres de meilleurs joueurs de la saison régulière, dont un obtenu unanimement en 2016, un exploit qu’il est le seul à avoir réalisé.

9 - Wilt Chamberlain

En parlant de monstre de la NBA, en voilà un beau. S’il n’a remporté « que » 2 bagues, Wilt Chamberlain a tout de même été élu MVP de saison régulière à 4 reprises. Mais ce n’est pas l’aspect le plus incroyable avec l’ancien pivot. Sa saison 1961-1962 résumera bien l’homme dont on parle. Durant cette campagne, The Stilt tournait à 50,4 points et 25,7 rebonds de moyenne en 45,8 minutes (tandis que les matchs ne duraient que 45 minutes, hors prolongation). Des statistiques affolantes, pour un joueur qui n’a pas quitté le terrain durant toute la saison. Mais l’un de ses exploits les plus légendaires date du 2 mars 1962, où Chamberlain a inscrit 100 points face aux New-York Knicks. Si tout cela ne parvient pas à convaincre, alors peut-être que sa rivalité avec le légendaire Bill Russell pourra permettre de comprendre l’immensité du bonhomme.

8 - Shaquille O’Neal

Un véritable monstre sur les parquets de NBA. Avec une taille de 2m16 pour plus de 140kg, Shaquille O’Neal est l’un des joueurs ayant le plus dominé physiquement. Inarrêtable, le pivot a notamment formé l’un des plus grands duos qui ai foulé les parquets avec Kobe Bryant, et a remporté 4 titres de champion, dont 3 où il aura été le meilleur joueur des finales. S’il n’a remporté qu’à une seule reprise le titre de MVP de saison régulière, le Big Shaq a impressionné par ses capacités au scoring ou au rebond.

7 - Larry Bird

Niveau palmarès, Larry Bird possède un CV bien rempli. 3 fois champion NBA, autant de MVP de saison régulière ainsi que 2 titres de meilleur joueur des finales, l’armoire de l’ailier est complète. Modèle de constance, le mythique numéro 33 des Boston Celtics ne sera descendu que 2 fois sous la barre des 20 points de moyenne en saison. Excellent rebondeur malgré ses faibles qualités physiques, Bird a montré qu’il était un joueur plus que complet, et qu’il pouvait frapper partout sur le terrain.

6 - Bill Russell

Il s’agit tout simplement du joueur le plus titré de l’histoire de la NBA. Avec 11 trophées de champion décrochés en 13 saisons, l’ancien pivot des Boston Celtics aura plus qu’écrasé la concurrence. S’il n’est pas l’un des plus grands scoreurs, ses qualités défensives auront mit tout le monde d’accord, à commencer par son ancien coéquipier John Havlicek, pour qui « il a révolutionné le poste de pivot » . Pour l’ancien entraineur de Syracuse, Paul Seymour, qui l’a affronté de nombreuses fois, il « n’y avait pas plus grand, plus fort, plus rapide, plus intelligent et plus compétitif que Bill » . Une belle impression laissée par celui qui a donné son nom au titre de MVP des finales. Décédé le 31 juillet dernier, Bill Russell a laissé à jamais une trace indélébile dans l’histoire de son sport.

5 - Tim Duncan

Alors que les San Antonio Spurs n’avaient encore rien remporté, Tim Duncan en a fait une dynastie. L’ailier fort, accompagné de son mythique coach Gregg Popovich, n’a simplement jamais manqué les Playoffs en 19 ans de carrière. Durant cette longue période, il aura glané 5 titres de champion NBA, 3 de meilleur joueur des finales, et 2 de MVP de saison régulière. Ultra constant, The Big Fundamental a mené les Spurs au sommet, et tout est beaucoup plus compliqué pour eux depuis la fin de sa carrière, en 2016.

4 - Magic Johnson

Lorsque des classements sur les meilleurs joueurs de tous les temps voient le jour, être le seul à avoir accompli quelque chose d’incroyable peut être un bon argument. A ce titre, Magic Johnson et son trophée de MVP des finales glané lors de sa saison rookie font fière allure. Avec son coéquipier Kareem Abdul-Jabbar, le meneur aura roulé sur la NBA, et s’en sort avec 5 titres. Avec une moyenne de 11,19 passes décisives par matchs, le natif de Lansing a dominé tant individuellement que collectivement, et ne peut pas manquer à ce classement.

3 - Kareem Abdul-Jabbar

Et voici désormais le plus grand scoreur de l’histoire de la NBA. Si Kareem Abdul-Jabbar et ses 38 387 points peuvent trembler devant l’arrivée de LeBron James, l’ancien pivot n’a pas uniquement bâti sa légende sur cela. Le natif de New-York a notamment popularisé le tir le plus redoutable de tous les temps, le hook shot , ou bras roulé. Côté palmarès, ses 6 titres de champion NBA ainsi que de MVP de saison régulière n’ont pas à rougir face aux deux monstres cités plus tôt.

2 - LeBron James

Si Michael Jordan semblait indétrônable après la fin de sa carrière, c’était sans compter sur l’arrivée de LeBron James. Côté palmarès, le Chosen One n’est pas en reste avec 4 titres de champion en étant également élu meilleur joueur des finales à chaque fois, ou encore ses 4 trophées de MVP de saison régulière. S’il n’a jamais été meilleur défenseur à l’inverse de Michael Jordan, LeBron pourrait tout de même cocher une case que son concurrent au titre de GOAT n’a pas pu remplir, celle de meilleur marqueur de l’histoire de la ligue. Pour cela, il lui manque 1325 points, et autant dire que King James peut les inscrire dès la prochaine saison. Respecté par ses pairs, celui-ci est même considéré par certains comme le numéro 1, à l’image d’Isiah Thomas : « Le meilleur et plus complet joueur que j’ai vu de ma vie est LeBron James, sur et en dehors du terrain. (…) Il est le GOAT, que ce soit clair ! ».

1 - Michael Jordan