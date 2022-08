NBA

Avant de quitter les Lakers, Westbrook a pris une grosse décision

Publié le 2 août 2022 à 10h35 par Jules Kutos-Bertin

Annoncé sur le départ des Los Angeles Lakers depuis le début de l’été, Russell Westbrook est toujours en Californie à l’heure actuelle. Son nouvel entraîneur, Darvin Ham, lui répète sa confiance mais cela n’apaise pas pour autant les rumeurs. En attendant d’en savoir plus, le MVP 2016 a décidé de changer d’agent, une décision qui pourrait influer sur son avenir.

Depuis son départ d’Oklahoma, Russell Westbrook connaît une carrière mouvementée. Dans le dur à Houston, de retour à son meilleur niveau chez les Wizards avant une dernière saison plus que difficile chez les Lakers. A 33 ans, Westbrook sent qu’il arrive à un tournant de sa carrière. Vu l’année qu’il vient de passer, le MVP 2016 sait que son avenir proche peut être déterminant, même si pour le moment, il n’est pas encore fixé.

Relation difficile avec Frank Vogel

Cette saison, l’une des raisons de l’échec Westbrook, c’est sa relation avec Frank Vogel, l’ex-entraîneur des Los Angeles Lakers. « Pour être franc, je trouve ça malheureux parce que je n’avais jamais eu de problème avec mes entraîneurs auparavant. Aucun coach, aucun joueur, aucun dirigeant… Je ne sais pas quel était son problème avec moi ou je ne sais pas pourquoi… Je ne peux pas vraiment vous donner une réponse sur le fait que nous n’avons vraiment jamais été connectés. Dès je suis arrivé ici, je n’ai pas eu la chance de faire ce que je suis capable de faire pour une équipe et une franchise », regrettait Russell Westbrook récemment. Heureusement pour le meneur des Lakers, la franchise californienne a changé de visage.

« Je suis très heureux à l’idée de coacher Russ »

La saison prochaine, c’est Darvin Ham qui dirigera les Lakers. Un changement important pour Russell Westbrook puisque son nouvel entraîneur lui a déjà répété sa confiance à plusieurs reprises. « Je suis très heureux à l’idée de coacher Russ. Ils essaient de tout lui mettre sur le dos, et ça fait partie des choses qui m’emballent le plus dans ce boulot. Lui et moi avons de très bons rapports depuis que j’ai accepté ce poste », a lancé Darvin Ham. De quoi sceller son avenir aux Lakers ? Pas si sûr…

Los Angeles Lakers star Russell Westbrook has signed with agent Jeff Schwartz of @ExcelSports for his representation, Westbrook told ESPN on Monday afternoon. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 1, 2022

Westbrook a changé d’agent