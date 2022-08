NBA

Jordan, Bryant, James… Shaquille O’Neal a tranché pour le GOAT

C’est un débat qui revient souvent, que ce soit en NBA ou dans les autres sports : qui est le meilleur joueur de tous les temps ? Plusieurs joueurs peuvent prétendre à ce titre et pour Shaquille O’Neal cela ne fait aucun doute, Michael Jordan est le numéro 1. Mais LeBron James n’est pas loin et a un autre objectif pour marquer le basket de son empreinte.

Depuis toujours, une question revient sans cesse, que ce soit parmi les fans ou les observateurs : qui est le GOAT ? Chacun a son favori, pour certains, Michael Jordan reste le meilleur joueur de tous les temps en NBA. D’autres diront que Kobe Bryant l’a dépassé dans cette lutte, alors que les plus jeunes désigneront surement LeBron James pour ce titre honorifique. Quand bien même, tous ces joueurs ont marqué ce sport de leur empreinte, mais pour Shaquille O’Neal, il n’y a pas de doutes concernant le GOAT.

Shaquille O’Neal fait son choix pour le GOAT

« Personne ne peut être comparé à Kobe aujourd'hui. Personne n'en est proche et je ne pense même pas que les joueurs d'aujourd'hui le souhaitent. Ils veulent laisser leur propre trace », a-t-il déclaré dans le Nelk Podcast . « Les gens me demandaient tout le temps qui pouvait être comparé à MJ. Pour moi, personne. Mais si je dois absolument répondre, je dis Kobe parce que c'est celui qui lui ressemblait le plus. Et est-ce que quelqu'un est proche de Kobe ? Non. Est-ce que LeBron peut dépasser MJ à mes yeux ? Non . »

« Je connais LeBron et je pense que son plan est de dépasser Kareem »

Pour l’ancien joueur des Lakers, Michael Jordan reste le numéro 1, tandis que LeBron James est derrière les deux légendes : « il est dans le top 3, clairement, mais je n'aime pas parler de ça parce que ce sont des joueurs que je connais. Je connais LeBron et je pense que son plan est de dépasser Kareem au nombre de points marqués pour qu'on puisse tous fermer nos bouches. Il aurait 4 bagues et serait devant MJ, Kobe et Kareem au scoring. Pour lui, il les aura dépassés. S'il faut classer les trois, je mets Mike en 1, Kobe en 2 et LeBron en 3, mais ça se débat. Je ne pense de toute façon pas que LeBron veuille être comparé à Mike et à Kobe. Il veut laisser sa propre trace et il l'a déjà fait . »

LeBron James peut battre un record vieux de 30 ans