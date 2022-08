NBA

NBA : Les Lakers préparent un gros trade, Evan Fournier concerné ?

Publié le 29 août 2022 à 09h35 par Hugo Chirossel

Alors que LeBron James a récemment prolongé son contrat, les Lakers veulent désormais renforcer leur effectif. Pour cela, ils devront se séparer de leurs deux premiers tours de draft pour 2027 et 2029 et le Jazz aimerait bien les récupérer. Un trade à trois équipes pourrait bientôt voir le jour, qui verrait Evan Fournier débarquer à Los Angeles.

Les Lakers ont fait une promesse à LeBron James. Pour prolonger son contrat avec la franchise californienne, King James voulait des garanties sportives en vue de la saison à venir. Il ne voulait pas revivre le calvaire de l’année passée, les Lakers ayant terminé onzièmes de la conférence ouest ce qui les a privés de playoffs. Afin de parvenir à cela, Los Angeles est désormais enclin à se séparer de ses deux premiers tours de draft pour 2027 et 2029, chose que refusait Rob Pelinka dans un premier temps. Alors que l’avenir de Russell Westbrook est encore incertain, un gros trade pourrait intervenir dans les prochaines semaines. Ça tombe bien, puisque le Jazz serait très intéressé à l’idée de récupérer les tours de draft des Lakers.

Ça va encore bouger chez les Lakers

En effet, d’après les informations de Marc Stein, « Danny Ainge convoite les premiers tours 2027 et 2029 des Lakers. Il y a une certaine chance pour les Lakers soient impliqués dans un échange à trois franchises, afin d’envoyer Donovan Mitchell à New York ou dans une autre équipe . » Utah souhaite se lancer dans un projet de reconstruction. Dans cette optique, Rudy Gobert a d’ores et déjà été envoyé aux Minnesota Timberwolves et Donovan Mitchell pourrait également s’en aller. Marc Stein a d’ailleurs imaginé un trade à trois équipes, qui verrait Evan Fournier débarquer à Los Angeles.

Evan Fournier concerné par un trade à trois équipes ?

« Les Lakers, comme on vient de me l’expliquer, se tiennent à leur position et lâcheront leurs deux premiers tours de draft seulement si cela permet à la franchise d’être un prétendant assuré pour le titre. Est-ce qu’un trade à trois équipes, impliquant le Jazz et les Knicks et en récupérant Bojan Bogdanovic et Evan Fournier, permet aux Lakers d’atteindre ce statut ? », s’est demandé Marc Stein. « Les Lakers pourraient être impliqués dans le trade de Donovan Mitchell, Danny Ainge convoitant les derniers atouts de la franchise. Russell Westbrook et son contrat à 47 millions de dollars et ces picks pourraient être le ticket d’entrée pour cet échange… tout dépendra des joueurs qui seront envoyés à Los Angeles », rapporte Parlons NBA .

Danny Ainge reportedly ‘covets’ the Lakers’ 2027 and 2029 first round picks, per @TheSteinLine There’s a ‘decent chance’ the Lakers will be involved in a 3 team deal that would send Donovan Mitchell to New York or another team (Via https://t.co/tgUdzXpg9o) pic.twitter.com/AJP3WbsSzU — NBACentral (@TheNBACentral) August 28, 2022

L’avenir de Russell Westbrook remis en question