NBA : Après le trade des Lakers, Westbrook est acculé à Los Angeles

Publié le 25 août 2022 à 16h35 par Hugo Chirossel

Les Los Angeles Lakers ont envoyé Talen Horton-Tucker à l’Utah Jazz en échange de Patrick Beverley. Avec ce trade, les Angelinos se sont offerts un meneur réputé et reconnu pour ses qualités défensives. En revanche, ses duels sur le parquet avec Russell Westbrook ont souvent provoqué des étincelles. Difficile de voir les deux joueurs cohabiter au sein de la même équipe, ce qui pose encore des questions autour de l’avenir de l’ancien joueur d’OKC dans la Cité des Anges.

Les Los Angeles Lakers vont accueillir un nouveau meneur la saison prochaine. Non, Kyrie Irving ne va débarquer dans la Cité des Anges, ou du moins pas pour le moment. Shams Charania a révélé qu’un trade avait été conclu avec le Jazz. Talen Horton-Tucker est envoyé dans l’Utah, tandis que les Lakers recevront Patrick Beverley en échange. Le meneur de 34 ans évoluait la saison dernière aux Timberwolves, mais faisait partie du trade qui avait vu Rudy Gobert rejoindre la franchise du Minnesota. Patrick Beverley n’avait jamais caché sous envie d’évoluer aux côtés de LeBron James et donc de potentiellement rejoindre les Lakers, c’est désormais chose faite.

The Jazz are trading Patrick Beverley to the Lakers for Talen Horton-Tucker, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 25, 2022

Beverley arrive, quid de Westbrook ?

Mais ce transfert fait émerger de nouvelles questions autour de l’avenir de Russell Westbrook. Dire que les deux joueurs ne s’apprécient pas est un euphémisme. S’il a reçu publiquement le soutien de son nouvel entraîneur après sa prise de fonction, il n’est pas sûr que Russell Westbrook porte encore la tunique Pourpre et Or au coup d’envoi de la prochaine saison. « Je suis très heureux à l’idée de coacher Russ. Ils essaient de tout lui mettre sur le dos, et ça fait partie des choses qui m’emballent le plus dans ce boulot. Lui et moi avons de très bons rapports depuis que j’ai accepté ce poste », avait déclaré Darvin Harm il y a quelques semaines.

Les Lakers s’intéressent à Donovan Mitchell

Ces derniers jours, la rumeur d’un autre trade pour un joueur du Jazz avait vu le jour. En effet, les Lakers feraient partie des prétendants de Donovan Mitchell. « Deux choses sur Donovan Mitchell. Les Hawks, le Heat et les Kings ne sont pas intéressés, contrairement à ce qui a pu être écrit. Les Knicks ont toujours le meilleur package à offrir, mais les autres équipes intéressées comptent Cleveland, Washington, Charlotte, les Lakers et Brooklyn. Et non, le Jazz n’a jamais demandé 7 premiers tours de Draft ! », a confié John Gambadoro. Après avoir envoyé Rudy Gobert aux Timberwolves, Utah veut reconstruire son effectif et pourrait se séparer de son arrière âgé de 25 ans. Reste à savoir si la possibilité de voir Russell Westbrook et son contrat de 47M€ par an arriver pour intéresser le Jazz.

