Tennis

Tennis : Les hommages pleuvent pour Serena Williams

Publié le 15 août 2022 à 22h35 par La rédaction

Serena Williams avait lâché une véritable bombe : l’Américaine devrait bientôt prendre sa retraite. En effet, après l’US Open, elle devrait quitter le monde du Tennis professionnel. Et depuis, les hommages pleuvent pour cette véritable légende du tennis mondial, à commencer par Mats Wilander ou encore Rafael Nadal…

Le 9 août dernier, un véritable tremblement de terre a frappé la planète Tennis. Serena Williams a annoncé qu’elle prendrait très bientôt sa retraite sportive. À 40 ans et 73 titres, l’Américaine va donc titrer sa révérence, certainement après l’US Open. Depuis cette annonce fracassante, les hommages pleuvent pour la légende du tennis…

« Elle a repoussé les limites du sport »

Ainsi, Mats Wilander a évoqué l’impact de Serena Williams sur le monde du tennis. « Elle a repoussé les limites du sport et amené le tennis dans les salons de personnes qui ne regardaient normalement pas ce sport. Le départ de Serena Williams du tennis professionnel sera un jour triste, car elle a tant donné au tennis. Serena a montré qu’elle était l’une des plus grandes sportives de tous les temps, mais elle a aussi montré qu’elle était humaine, et c’est là que commence notre passion et notre admiration pour Serena Williams. »

« Serena est une légende »

Un peu plus tôt, c’était Rafael Nadal qui avait évoqué la carrière et la vie de Serena Williams, affirmant qu’elle était une légende de ce sport. « J’ai beaucoup de souvenirs d’elle. C’est l’une des plus grandes athlètes de tous les temps. Je me sens chanceux d’avoir partagé autant d’années avec elle sur le circuit. Égoïstement, je trouve ça triste qu’elle arrête. Mais on ne peut pas suffisamment la remercier pour tout ce qu’elle a accompli pour notre sport. Elle est une immense source d’inspiration pour énormément de gens à travers le monde. Elle mérite de choisir ce qui est le mieux pour elle à ce stade de sa vie. Je lui souhaite le meilleur. J’espère qu’on continuera à la voir sur le circuit. J’ai toujours pensé que notre sport et tous les sports sont plus grands et plus forts quand leurs légendes sont présentes. Et Serena est une légende ».

