Tennis : À quelques jours de grand retour, Nadal impressionne déjà

Publié le 15 août 2022 à 18h35 par La rédaction

Blessé depuis le 8 juillet dernier et sa déchirure abdominale à Wimbledon, Rafael Nadal va faire son grand retour à la compétition. En effet, l’Espagnol est attendu au Tournoi de Cicinnati, qui lui servira de préparation juste avant l’US Open. Et il semble déjà impressionner avant son grand retour à la compétition…

Rafael Nadal continue d’impressionner. À 36 ans, l’Espagnol est actuellement en train de se préparer pour le prochain US Open. Un retour à la compétition en fanfare, puisque depuis le 8 Juillet dernier et sa déchirure abdominale à Wimbledon, Rafael Nadal n’a pas participé à une compétition. Dans ce contexte, l’Espagnol va très bientôt participer au Tournoi de Cincinnati, qui lui servira de préparation avant de reprendre la compétition dans le dur à l’US Open. Et Nadal impressionne déjà…

« Je suis sûr qu’il joue des matchs d’entraînement tous les jours »

Ainsi, dans des propos tenus sur Tennis Channel, Andy Roddick a évoqué le grand retour de Rafael Nadal à la compétition à l’occasion du Tournoi de Cincinnati. « Je félicite l’équipe de Rafa pour avoir réussi à le faire jouer le mercredi soir, en lui donnant le plus de temps possible pour se préparer et s’entraîner. Mais écoutez, vous savez que Rafa est sérieux quand il arrive à un tournoi presque une semaine à l’avance pour s’habituer aux conditions de Cincinnati. Je suis sûr qu’il joue des matchs d’entraînement tous les jours. Donc, Rafa n’en est pas là - il ne sacrifierait pas sa santé à l’US Open pour jouer à Cincinnati s’il ne se sentait pas capable de jouer un match mercredi soir ».

« Tout ne va pas être parfait tout de suite »

Par ailleurs, Rafael Nadal s’est lâché en conférence de presse concernant son retour à la compétition. En effet, il a évoqué les clés d’un retour après plusieurs semaines d’absence suite à sa blessure avant son entrée en lice à Cincinnati. « La première chose, c’est d’être conscient que tout ne va pas être parfait tout de suite. Tu ne peux pas t’attendre à jouer à un niveau exceptionnel dès le début. Une fois que tu sais ça, une fois que tu l’as accepté, tu dois être suffisamment humble pour t’accrocher avec test outils du moment et gagner le premier match. Quand tu gagnes un match ou deux, les choses commencent à changer ». Il a également évoqué les difficultés qu’il pourrait rencontrer sur le court lors de son retour à la compétition. « Tu dois accepter les difficultés qui vont se présenter, en particulier dans un Masters 1000. Quand tu reviens sur un 250, ou même parfois sur un Grand Chelem, si tu as un peu de chance au tirage, même sas très bien jouer, tu peux gagner quelques matches et te donner du temps pour élever ton niveau de jeu. En Masters 1000, l’adversité est relevée d’entrée. Tu dois jouer à un très haut niveau tout de suite. C’est ce que j’ai besoin de faire. Je vais essayer ».

