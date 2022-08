Tennis

Tennis : Les 5 matches de légende de Rafael Nadal

Publié le 15 août 2022 à 12h35 par Dan Marciano

Touché aux abdominaux à Wimbledon en juillet dernier, Rafael Nadal fait son retour à Cincinnati cette semaine. Un tournoi de préparation avec le dernier Grand Chelem de la saison, l'US Open. Titré à Roland-Garros et à l'Open d'Australie cette année, l'Espagnol pourrait réussir la passe de trois et écrire une nouvelle page de sa carrière. Retour sur cinq matches qui ont forgé la légende de Rafael Nadal.

Contraint de déclarer forfait pour sa demi-finale à Wimbledon face à Nick Kyrgios en raison d'une déchirure abdominale, Rafael Nadal va faire son retour à Cincinnati. Dès son arrivée aux Etats-Unis, les souvenirs reviennent en tête. « Je suis content d'être de retour ici après plusieurs années d'absence. C'est ici que je suis devenu numéro 1 mondial pour la première fois, en 2008, un super souvenir. Et bien sûr le titre en 2013... » a confié le joueur espagnol en conférence de presse ce dimanche. A 36 ans, il arrive au bout de sa carrière, mais se montre toujours aussi compétitif. Remis d'une nouvelle blessure, Nadal débarque aux Etats-Unis avec l'objectif de gagner, à Cincinnati, mais aussi à l'US Open. En cas de victoire à New-York, l'actuel numéro trois mondial remporterait un 23ème titre du Grand Chelem et écrirait une nouvelle page de sa légende. Depuis le début de sa carrière, le natif de Manacor impressionne par sa combativité sur le terrain. Même en difficulté, il parvient à trouver les ressources nécessaires pour venir à bout de son adversaire. Alors que Nadal fait son grand retour sur le circuit ATP cette semaine, retour sur cinq matches de légende remporté par le joueur espagnol.





Rafael Nadal contre Guillermo Coria (Rome 2005)

En 2004, deux jeunes faisaient la UNE de l'actualité. Richard Gasquet, présenté comme le Mozart du tennis français, et Rafael Nadal. Ce dernier avait déjà fait parler de lui en remportant à 18 ans son premier titre à Sopot. Très vite, ses qualités de terrien sont apparus. Sa progression a ensuite été fulgurante. En avril 2005, il remportait son premier grand tournoi à Monte-Carlo, battant un spécialiste de la surface, Guillermo Coria. La revanche aura lieu à Rome. Les deux hommes se retrouvent en finale dans la capitale italienne. A cette époque, les finales de ce que l'on appelait alors les Masters Series se disputaient en trois sets gagnants. Au bout d'une intense bataille de 5H14, Nadal venait à bout de Coria (6-4, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6(8)). A l'époque, ce match était la finale la plus longue disputée sur le circuit ATP. Quelques mois plus tard, il remportait son premier Roland-Garros. Le début d'une carrière légendaire.

Rafael Nadal contre Roger Federer (Wimbledon 2008)

Certainement la victoire la plus inattendue, mais aussi la plus épique de Rafael Nadal. Opposé au maître des lieux, Roger Federer, l'Espagnol était surtout connu comme un spécialiste de la terre battue. Mais à Wimbledon 2008, le joueur a surpris le Suisse, mais aussi les spectateurs présents sur le court central lors de cette journée de début d'été. Très vite, Nadal, qui avait battu Roger Federer quelques semaines plus tôt à Roland-Garros, prenait l'ascendant. Mené deux sets à zéro, Roger Federer remportait deux tie-breaks légendaires pour revenir dans le match. Le dernier set est un récital des deux joueurs. Au sommet de leur niveau, les deux hommes se sont livrés une bataille exceptionnelle. Alors que le soleil se couchait, Nadal breakait finalement le Suisse pour remporter ce match historique (6/4 6/4 6/7 6/7 9/7). Ce jour-là, l'Espagnol n'était plus vu comme un simple joueur de terre-battue, mais comme un incroyable talent, capable de bousculer le destin.

Rafael Nadal contre Roger Federer (Open d'Australie 2009)

Psychologiquement, Rafael Nadal avait pris le dessus sur Roger Federer. Jouant presque exclusivement sur le revers de Suisse, l'Espagnol possédait la recette magique pour venir à bout du Maestro, qui comptait bien prendre sa revanche à l'Open d'Australie 2009. Alors dauphin de Rafael Nadal, Federer voyait ce jeune talent prendre le dessus sur lui. L'égo était touché, l'Espagnol était prévenu. Mais même à Melbourne, Nadal était intouchable. Au terme d'un match épique de 5H14, l'Espagnol remportait un nouveau titre du Grand Chelem. Impressionnant par son niveau de jeu, ce match est aussi resté dans la légende en raison des larmes de Federer, très touché lors de la remise des trophées. Après avoir consolé son adversaire et ami, Nadal laissait éclater sa joie.

Rafael Nadal contre Daniil Medvedev (Open d'Australie 2022)

Ce match n'est certainement pas le meilleur en termes de qualité, mais il marque le retour de Rafael Nadal au plus haut niveau. Handicapé par des douleurs au pied durant l'année 2021, Face au jeune loup Daniil Medvedev, il est parvenu à surmonter la douleur pour venir à bout d'un Russe accrocheur (2/6 6/7 6/4 6/4 7/5). Le court central réservait une standing-ovation à celui qui remportait alors son 21ème titre du Grand Chelem. Ce qu'il ne savait pas est qu'il allait faire coup double quelques mois plus tard.

Rafael Nadal contre Novak Djokovic (Roland-Garros 2022)

Absent pendant de longs mois, Rafael Nadal n'est que tête de série numéro 5 à Roland-Garros. Il le savait, il allait affronter un cador dès les quarts de finale, et ce cador est Novak Djokovic. Lors de la précédente édition, le Serbe avait réussi à vaincre l'Espagnol dans un court-central surchauffé. Pour les observateurs, Djokovic était le grand favori. Surtout que Rafael Nadal n'a pas caché ses doutes sur la suite de sa carrière en raison de douleurs récurrentes au pied. Beaucoup pensaient que l'Espagnol allait baisser de rythme lors de ce quart de finale. Mais avec l'Espagnol, on ne pensait pas être encore surpris. Nadal sort le match qu'il faut face au numéro un mondial. Dans son jardin, il retrouve son niveau de jeu et sa vélocité. Après 4h12 de jeu et un match ultra-intense, l'Espagnol vient à bout de Djokovic (6/2 4/6 6/2 7/6). Chouchou du public, il remportera son 14ème titre à Roland-Garros, son dernier trophée.