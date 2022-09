Tennis

US Open : Djokovic banni, une nouvelle annonce retentissante tombe

Publié le 2 septembre 2022 à 16h35 par Jules Kutos-Bertin

Interdit de participer à l’US Open en raison de son refus de se vacciner, Novak Djokovic a reçu de nombreux messages de soutien. Rafael Nadal, Daniil Medvedev et plus récemment Matteo Berrettini. L’Italien aurait, lui aussi, préféré disputer ce Grand Chelem en compagnie du Serbe.

Si Novak Djokovic a encore remporté un tournoi du Grand Chelem cette saison avec Wimbledon, son année aura principalement tourné autour de son refus de se vacciner. Au final, le Serbe n’aura pu disputer que deux majeurs cette saison, une immense déception, surtout qu’il doit rattraper Rafael Nadal au nombre de titres remportés. Pour autant, Novak Djokovic n’est pas abattu et ne compte pas revoir ses convictions pour autant. Questionné sur un possible changement de position en juin dernier, le Serbe avait simplement répondu « Non ». Cela a le mérite d’être clair !

Djokovic forfait pour l’US Open

« Malheureusement, je ne pourrai pas me rendre à New York cette fois pour l'US Open. Merci #NoleFam pour vos messages d'amour et de soutien, a réagi le Serbe sur les réseaux sociaux. Bonne chance à mes amis joueurs ! Je vais garder la forme et l'esprit positif et attendre une occasion de concourir à nouveau. À bientôt monde du tennis ! », expliquait Novak Djokovic sur son compte Twitter au moment d’annoncer son forfait pour l’US Open. Le finaliste de l’an dernier a, bien entendu, reçu du soutien.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼 — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022

Le beau message de Nadal

Rafael Nadal, déjà. Même si la rivalité entre les deux est immense, le respect l’est tout autant. « De mon point de vue, c'est une très triste nouvelle. C'est toujours dommage lorsque les meilleurs joueurs du monde ne peuvent pas participer à un tournoi en raison de blessures ou pour d'autres raisons. Dans ce cas, ne pas avoir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire dans le tableau d'un Grand Chelem, ça représente toujours un manque important, non ? C'est dur pour les fans, dur pour le tournoi. À mon avis, dur pour les joueurs aussi, parce que nous voulons avoir les meilleures conditions de compétition possibles. D'une certaine manière, le sport est plus grand que n'importe quel joueur. Même si ce n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde, le monde continue et le tennis continuera après moi, après Novak, après Roger », confiait l’Espagnol après avoir appris l’absence de son compère serbe.

