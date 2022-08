Tennis

Tennis - US Open : L'incroyable sortie de Nadal sur Djokovic

Publié le 28 août 2022 à 11h35 par La rédaction

Alors que l'US Open débutera ce lundi, Rafael Nadal est revenu sur l'absence de Novak Djokovic. Non-vacciné, le Serbe avait été interdit de pénétrer sur le territoire américain. Ainsi, il a du déclarer forfait pour le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. Rafael Nadal a déploré l'absence du dernier vainqueur de Wimbledon.

Suite à la décision ferme des États-Unis de pas laisser entrer des individus n'ayant pas de schéma vaccinal complet, Novak Djokovic a été contraint de déclarer forfait pour l'US Open. Il s'agit là du deuxième tournoi du Grand Chelem manqué par le Serbe en raison de sa non-vaccination après l'Open d'Australie. L'absence de Djokovic fait réagir le monde du tennis et en particulier son rival Rafael Nadal. En grand compétiteur qu'il est, le Majorquin voulait que Nole participe à cet US Open. Nadal a regretté l'absence du Serbe.

Grand slams missedDjokovic: 3 (age 35)Nadal: 12 (age 36) Can you imagine Novak sitting out another NINE slams and Nadal having free hits at them all. Don’t think people have understood how many opportunities Rafa missed pic.twitter.com/fRvP7i92vS — AR (@BuggyWhipFH) August 26, 2022

« C'est une très triste nouvelle »

En conférence de presse, Rafael Nadal s'est dit attristé du forfait de Novak Djokovic. « De mon point de vue, c'est une très triste nouvelle. C'est toujours dommage lorsque les meilleurs joueurs du monde ne peuvent pas participer à un tournoi en raison de blessures ou pour d'autres raisons. Dans ce cas, ne pas avoir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire dans le tableau d'un Grand Chelem, ça représente toujours un manque important, non ? C'est dur pour les fans, dur pour le tournoi. À mon avis, dur pour les joueurs aussi, parce que nous voulons avoir les meilleures conditions de compétition possibles. D'une certaine manière, le sport est plus grand que n'importe quel joueur. Même si ce n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde, le monde continue et le tennis continuera après moi, après Novak, après Roger » souligne le numéro trois mondial. Mais l'Espagnol n'est pas le seul à déplorer la non-participation du Serbe.

« J'aurais aimé qu'il soit là »

Le numéro un mondial Daniil Medvedev regrette également la décision du gouvernement américain. « Je ne vais pas parler pour lui. Mais j'aurais aimé qu'il soit là. On a vu à Wimbledon qu'il n'avait pas besoin de jouer beaucoup de tournois pour être performant. Il est venu et il a gagné. C'est un tel champion. Et sa rivalité avec Rafa, j'ai l'impression qu'elle monte en pression. 22 Grands Chelems à 21, ces chiffres sont une blague... C'est dommage qu'il ne soit pas là, cela aurait été bon pour le tennis. Mais ça dépasse le tennis et c'est une décision du gouvernement américain, donc cela ne se discute pas » confie Medvedev. Novak Djokovic avait confirmé son retrait du tournoi ce jeudi.

« Je ne pourrai pas me rendre à New York »