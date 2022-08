Tennis

Tennis : Les confidences très étonnantes de Djokovic…

22 août 2022

Alors que Novak Djokovic risque de ne pas pouvoir participer à l’US Open faute de ne pas être vacciné contre la COVID-19, le Serbe a reçu ces derniers jours de nombreux soutiens venant de plusieurs joueurs. Mais il y a quelques années, Nole faisait des déclarations plus ou moins étonnantes concernant sa célébrité.

L’US Open arrive à grands pas et Novak Djokovic ne devrait pas participer au Grand Chelem, sauf retournement de situation. Pour autant, l’ancien numéro 1 mondial espère toujours pouvoir aller à New-York le 29 août prochain, même s'il sait qu'il y a peu de chance que le gouvernement américain ne change d'objectif.



« Je ne suis pas vacciné et je n’ai pas l’intention de me faire vacciner. »

Alors que la présence de Novak Djokovic à l’US Open est remise en cause du fait que le Serbe n’est toujours pas vacciné contre la COVID-19, Nole assume totalement son choix, mais espère tout de même qu’il lui sera possible de participer au Grand Chelem. « Je ne suis pas vacciné et je n’ai pas l’intention de me faire vacciner. La seule bonne nouvelle que je puisse avoir est qu’ils vont supprimer ce protocole selon lequel seules les personnes vaccinées ou bénéficiant d’une exemption peuvent entrer dans le pays. Je ne sais pas si ce sera possible. Nous devrons parler Goran et moi et planifier le calendrier. Nous verrons quelles nouvelles nous parviendront des États‐Unis dans les prochaines semaines. Je pourrais aussi jouer la Laver Cup, la Coupe Davis... Nous verrons bien. »

« J'étais aux États-Unis et pas grand monde ne semblait suivre les recommandations sanitaires. »

La non-participation de Novak Djokovic à l’US Open est une grande perte pour le tennis, mais aussi pour un Grand Chelem. Le Serbe aura eu le soutien de plusieurs joueurs du circuit et notamment celui du numéro 1 mondial, Danil Medvedev. « Je ne peux rien faire, c'est le gouvernement qui fixe les règles. Je ne sais pas si ça peut changer. Si c'était ma décision, sans aucun doute je voudrais que Novak joue. J'aime quand les meilleurs joueurs du monde sont là. Il vient de gagner un Grand Chelem. La course avec Rafa (Nadal) est hyper intense, super intéressante. J'adorerais le voir à New York » . Alors que la non-présence de Novak Djokovic est due au protocole sanitaire encore mis en place aux États-Unis, John Millman a fait un constat sur la situation sanitaire aux USA. « J'étais aux États-Unis et pas grand monde ne semblait suivre les recommandations sanitaires. Ça ne me dérange pas, mais du coup, je ne vois pas pourquoi Djokovic ne pourrait pas venir et jouer. Si tout le monde dans le pays respectait les règles mises en place, alors oui, je serais favorable à une politique de vaccination à l'entrée sur le territoire. Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai observé. »

