Tennis

Australie, Roland-Garros, US Open… Le calvaire vécu par Djokovic

Publié le 26 août 2022 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 26 août 2022 à 12h39

Alors que l’US Open débute le 29 août prochain, Novak Djokovic a annoncé qu’il ne participerait pas au dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. Non vaccinée contre le Covid-19, le Serbe a été contraint de déclarer forfait. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle d’il y a quelques mois avant l’Open d’Australie. Retour sur une saison faite de hauts et de bas pour le numéro 6 mondial.

C’était attendu, mais c’est désormais officiel : Novak Djokovic ne participera pas à l’US Open. Battu en finale l’année dernière par Daniil Medvedev (6-4, 6-4, 6-4), le Serbe n’aura pas l’opportunité de prendre sa revanche. Non vacciné contre le Covid-19, Nole est dans l’impossibilité de se rendre aux États-Unis et donc de prendre part au dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. « Malheureusement, je ne pourrai pas me rendre à New York cette fois-ci pour l'US Open. Merci pour vos messages d'amour et de soutien. Bonne chance à mes camarades de jeu ! Je vais rester en bonne forme et garder un esprit positif et attendre une opportunité de concourir à nouveau. À bientôt monde du tennis ! », a-t-il déclaré dans un tweet publié jeudi.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼 — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022

Privé d’Open d’Australie

Cela vient s’ajouter à une année mouvementée pour Novak Djokovic. Tout avait commencé juste avant le début de l’Open d’Australie au mois de janvier dernier. Le Serbe avait été bloqué dès son arrivée sur le sol australien et placé en rétention administrative. Non vaccinée contre le Covid-19, qu’il avait contracté quelques jours auparavant, il espérait pouvoir bénéficier d’une exemption pour entrer dans le pays, ce que les autorités locales n’ont pas accepté, invoquant des « raisons sanitaires et d’ordre public ». La justice australienne avait alors annulé son visa et décidé de son expulsion la veille du tournoi. Nole s’était dit « extrêmement déçu (...) Je respecte la décision de la Cour et je vais coopérer avec les autorités compétentes en ce qui concerne mon départ du pays . » Il ne savait pas à ce moment-là que ce n’était que le début.

Une saison sur terre battue à oublier

Il aura fallu attendre le mois de février pour revoir Novak Djokovic sur un court de tennis, à Dubaï, où il s’était incliné en quarts de finale face à Jiri Vesely, alors 123e mondial (6-4, 7-6). Deux mois plus tard, il débute mal sa saison sur terre battue à Monte-Carlo. Dès son entrée dans le tournoi, il est sorti par Alejandro Davidovich Fokina (3-6, 7-6, 6-1). Lors du Master 1000 de Madrid, il parvient à atteindre les demi-finales. Opposé à Carlos Alcaraz, il finit par s’incliner après 3h35 en 6-7 (5), 7-5, 7-6 (5). De quoi le rassurer avant de se rendre à Roland-Garros. Alors que sa participation est une nouvelle fois remise en doute, Novak Djokovic pourra finalement y prendre part. Un an après avoir vaincu Rafael Nadal, Novak Djokovic, semblant avoir la tête ailleurs durant la partie, est battu par l’Espagnol cette fois-ci, après une lutte acharnée longue de 4h12 (6-2, 4-6, 6-2, 7-6(4)).

Sacré à Wimbledon