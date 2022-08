Tennis

US OPEN : Novak Djokovic prend une terrible décision pour l’US Open

Publié le 25 août 2022 à 18h35 par La rédaction

Alors que l’US Open débute dans quelques jours, Novak Djokovic a reçu énormément de soutien de joueurs, mais aussi de John McEnroe, le monde du tennis souhaite voir le Serbe participer au Grand Chelem. Tandis que l’affiche de l’US Open a dévoilé les visages de plusieurs joueurs où l’on peut retrouver Rafael Nadal, Daniil Medvedev ou encore Nick Kyrgios, mais pas celui de Nole, le Serbe a tenu à sortir du silence sur sa participation ou non.

L’US Open débute dans quelques jours et la situation de Novak Djokovic n’a toujours pas changé. Le numéro 6 mondial devrait donc rater son deuxième Grand Chelem de la saison après l’Open d’Australie. Alors que l’on ne devrait pas voir le Serbe à New-York, l’ancien numéro 1 mondial a reçu le soutien de quelques noms du tennis.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼 — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022

«C'est ce qui se rapproche le plus d'une blague»

Alors que Novak Djokovic ne devrait pas participer à l’US Open, la légende du tennis, John McEnroe a voulu montrer son incompréhension sur la situation du Serbe dans une interview donné à Marca . « Je pense que c'est stupide qu'ils ne le laissent pas jouer. C'est ce qui se rapproche le plus d'une blague. Si j'étais lui, je me serais fait vacciner, mais il faut respecter sa façon de penser. Nous vivons avec la pandémie depuis deux ans et demi et je trouve que c'est une blague qu'il ne soit pas autorisé à participer. » Vainqueur du dernier US Open, Daniil Medvedev s’est aussi exprimé sur le cas de Novak Djokovic. « je ne peux rien faire, c'est le gouvernement qui fixe les règles. Je ne sais pas si ça peut changer. Si c'était ma décision, sans aucun doute je voudrais que Novak joue. J'aime quand les meilleurs joueurs du monde sont là. Il vient de gagner un Grand Chelem. La course avec Rafa (Nadal) est hyper intense, super intéressante. J'adorerais le voir à New York »

«Je n’ai pas l’intention de me faire vacciner»

Alors que la participation de Novak Djokovic est compromise du fait que le Serbe n’est pas vacciné contre la COVID-19, Nole assume pourtant son choix même s’il espère encore pouvoir se déplacer à New-York. « Je ne suis pas vacciné et je n’ai pas l’intention de me faire vacciner. La seule bonne nouvelle que je puisse avoir est qu’ils vont supprimer ce protocole selon lequel seules les personnes vaccinées ou bénéficiant d’une exemption peuvent entrer dans le pays. Je ne sais pas si ce sera possible. » Il y a quelques jours, l’US Open publiait l’affiche du tournoi sur son site internet. On a pu apercevoir Carlos Alcaraz, Nick Kyrgios, Rafael Nadal, Serena Wiliams ou encore le tenant du titre, Danil Medvedev, mais pas de Novak Djokovic.

«Je ne pourrai pas me rendre à New York»