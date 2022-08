Tennis

US Open : primes records, les gagnants vont se remplir les poches !

Publié le 23 août 2022 à 18h35 par Alexis Bernard

L’US Open revient encore cette année à partir du lundi 29 août. Après un été mouvementé, les meilleurs joueurs du monde retrouveront les courts de Flushing Meadows. Pour l’édition 2022, la Fédération américaine de tennis prévoit des gains records, un an après avoir déjà franchi les limites.

Le dernier Grand Chelem de l’année va bientôt ouvrir ses portes aux meilleurs joueurs du monde. L’année dernière, l'US Open offrait déjà à ses participants une somme record en guise de récompense, alors que la pandémie mondiale avait un impact fort sur les revenus des tournois. Avec une jauge parfois réduite de moitié ou entièrement, les primes ont considérablement baissé dans la quasi-totalité des tournois. Mais cette année, la Fédération américaine de tennis (USTA) proposera aux participants une somme record de 60,1 millions de dollars (environ 59 millions d’euros). L’année dernière, l’US Open proposait une récompense totale de 57,5 millions de dollars, une somme qui représentait déjà un record dans l’histoire du tennis.

La parité dans les récompenses

Les primes des tournois du Grand Chelem sont toujours décidées après des consultations avec l’ATP et la WTA. Et justement, les hommes et les femmes gagnent la même somme dans les tournois Majeurs depuis de nombreuses années. Mais c’est à l’US Open que cette coutume a eu lieu en premier. En effet, grâce au combat incroyable de Billie Jean King pour la parité entre les hommes et les femmes, l’US Open est devenu le premier tournoi à proposer la même récompense. En 1973, le tennis est même devenu le premier sport à proposer la même somme pour les vainqueurs, une révolution à l’époque. Dans l’annonce de la semaine dernière, les organisateurs de l’US Open ont promis 2,6 millions aux gagnants des tableaux masculin et féminin.

Rafael Nadal est de retour à l'#USOpen, 3 ans après son titre. 🇪🇦🔙La quête du n°2️⃣3️⃣. 🏆pic.twitter.com/VUnweMCBhW — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) August 23, 2022

Mieux rémunérer les joueurs modestes

Si le Grand Chelem américain propose une somme record pour la deuxième année consécutive, l’objectif reste le même encore lors de cette édition. Si les vainqueurs du tournoi gagnent plus que dans les autres tournois du Grand Chelem, les joueurs qui se font éliminer lors des premiers tours peuvent également profiter d’une belle récompense. En effet, les récentes éditions ont permis aux joueurs les plus modestes de vraiment profiter d’une grande récompense.

+85% par rapport à 2016 !

Pour le tableau des qualifications, le total va dépasser cette année les 6 millions de dollars, une augmentation de 223% par rapport à l’édition 2016. Pour les joueurs éliminés au premier tour, une récompense de 80 000 dollars est prévue, une augmentation de 85% par rapport à 2016. Là aussi, c’est une énorme opportunité pour les joueurs classés au-delà de la centième place mondiale, qui peuvent compter sur une belle récompense pour se payer un coach à l’année grâce à ce tournoi.