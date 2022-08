Tennis

US Open : Djokovic banni, la réponse définitive déjà connue ?

Publié le 23 août 2022 à 11h35 par Bernard Colas

À l’approche de l’US Open, Novak Djokovic est toujours dans le flou quant à sa participation en raison de son statut vaccinal concernant le Covid-19. Le Serbe est bien parti pour rater le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, et les derniers indices ne vont pas dans le sens de l’ancien numéro 1 mondial.

Refusant de se faire vacciner contre le Covid-19, Novak Djokovic voit sa carrière être impactée par sa position. Après avoir fait parler de lui en début d’année après avoir été interdit d’Open d’Australie, le Serbe espère pouvoir entrer sur le territoire américain afin de s'offrir son 22e majeur à l’occasion de l’US Open, qui démarre le 29 août, une année après sa défaite en finale contre Daniil Medvedev. Tout n’est pas perdu pour Djokovic, puisque l'agence nationale de santé publique des États-Unis a récemment annoncé la fin de nombreuses restrictions lui permettant de garder espoir, alors que l'organisation de l'US Open n'impose pas de schéma vaccinal complet. Cependant, la présence de l’ancien numéro 1 mondial à Flushing Meadows reste encore très incertaine.

Une tendance se dégage

L'US Open a en effet laissé entendre que Novak Djokovic ne pourra pas entrer dans le pays et participer au tournoi après avoir fait le point sur ses protocoles concernant le Covid-19. Les organisateurs prévoient de mettre en œuvre des mesures de santé et de sécurité lors de l'événement et ont rappelé aux fans étrangers sur le site internet de l’US Open qu'ils ne pourront pas entrer dans le pays sans preuve de vaccination. « Pour le moment, les détenteurs de billets ne seront pas tenus de présenter une preuve de vaccination Covid pour être admis à l'US Open. Cependant, veuillez noter que si vous voyagez de l'étranger pour assister à l'US Open, vous devez être entièrement vacciné », peut-on lire dans une déclaration publiée sur le site du tournoi, relayée par The Express . Djokovic attend de son côté de savoir si le gouvernement américain assouplira les restrictions de voyage à temps pour lui permettre de participer au dernier Grand Chelem, mais en attendant, l’US Open se prépare à l’absence du Serbe.

L’affiche de l’US Open… sans Djokovic

Ces dernières heures, les organisateurs de l’US Open ont en effet partagé une affiche de promotion pour le Grand Chelem, sur laquelle un absent de marque est à noter. Serena Williams, Rafael Nadal, Nick Kyrgios ou encore Daniil Medvedev figurent sur l’image, à l’inverse de Novak Djokovic. Le forfait de ce dernier semble donc se préciser, alors que cette situation ne laisse personne indifférent.





It's time.



Tennis' stars are ready to answer the #USOpen call. pic.twitter.com/JkwHhMrUjh — US Open Tennis (@usopen) August 22, 2022

Djokovic ne manque pas de soutien