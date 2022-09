Tennis

Après Nadal, Federer envoie un message émouvant à Serena Williams

Publié le 4 septembre 2022 à 08h35 par Pierrick Levallet

À 40 ans, Serena Williams va bientôt prendre sa retraite. La joueuse américaine l’a annoncé récemment, elle qui veut se concentrer pleinement sur son rôle de mère. Les hommages ne cessent donc de pleuvoir sur Serena Williams depuis quelques temps. D’ailleurs, Roger Federer lui a aussi envoyé un message émouvant à l’instar de Rafael Nadal.

Avant le début de l’US Open, Serena Williams faisait une terrible révélation. À 40 ans, la joueuse américaine avouait que la retraite était très proche, possiblement après le dernier tournoi du Grand Chelem de l’année, afin de se concentrer pleinement sur son rôle de mère. « Il y a un temps dans la vie où il faut décider de prendre une nouvelle route. C'est un moment toujours difficile quand on aime tellement ce qu'on fait. Et Dieu que j'aime le tennis. Mais maintenant le compte à rebours est enclenché » confiait-elle il y a quelques jours. Et ce samedi, Serena Williams pourrait bien avoir vécu la dernière rencontre de sa carrière. Pour le troisième tour de l’US Open, elle s’est inclinée en trois sets face à Ajla Tomljanovic (7-5, 6-7, 6-1). Serena Williams a alors pris la parole après la partie. Et elle n’a pas pu retenir ses émotions.

«Je suis prête à être mère, à explorer une autre version de Serena»

En larmes, Serena Williams a confié qu’elle ne savait pas si sa défaite face à Ajla Tomljanovic était sa dernière apparition officielle sur un court de tennis. Néanmoins, son message s’apparentait très sérieusement à des adieux. « Etait-ce mon dernier match ? Je ne sais pas, je ne pense pas à ça. Mais j'ai toujours aimé l'Australie (sourire). J'ai parcouru un long chemin depuis Wimbledon l'année dernière. Je ne sais pas si c'était mon dernier moment ou pas. En avoir fait un moment différent est beaucoup mieux. Je suis prête à être mère, à explorer une autre version de Serena. Techniquement, dans le monde normal, je suis encore super jeune donc je veux vivre tant que je marche encore » a-t-elle affirmé dans des propos rapportés par L’Equipe .

«Elle est une immense source d’inspiration pour énormément de gens à travers le monde»

En attendant de connaître la décision finale, les hommages pleuvent pour Serena Williams. Même Rafael Nadal y est allé de son petit mot : « J’ai beaucoup de souvenirs d’elle. C’est l’une des plus grandes athlètes de tous les temps. Je me sens chanceux d’avoir partagé autant d’années avec elle sur le circuit. Égoïstement, je trouve ça triste qu’elle arrête. Mais on ne peut pas suffisamment la remercier pour tout ce qu’elle a accompli pour notre sport. Elle est une immense source d’inspiration pour énormément de gens à travers le monde. Elle mérite de choisir ce qui est le mieux pour elle à ce stade de sa vie. Je lui souhaite le meilleur. J’espère qu’on continuera à la voir sur le circuit. J’ai toujours pensé que notre sport et tous les sports sont plus grands et plus forts quand leurs légendes sont présentes. Et Serena est une légende. »

Swiss Maestro 🤝 Serena#ThankYouSerena | @WTA pic.twitter.com/BZNJt0JRu0 — ATP Tour (@atptour) September 1, 2022

«S’il te plaît, reviens dans le tennis»