US Open : Serena Williams se fait déjà fracasser

5 septembre 2022

Alors que les hommages pleuvent ces dernières semaines pour Serena Williams, l’Américaine ne semble pas faire l’unanimité pour autant. En effet, l'ancienne numéro 1 mondiale avait tout récemment annoncé que sa retraite serait imminente, et la défaite face à Ajla Tomljanovic devrait la précipiter. Avant cette annonce officielle, la recordwoman de titres en Grand Chelem Margaret Court n'a pas manqué de faire un constat amer sur Serena Williams.

Tout récemment, le monde du sport et du tennis a été frappé d’un gros coup de tonnerre. En effet, Serena Williams a annoncé qu’elle prendrait sa retraite prochainement. Une nouvelle qui a suscité une pluie d’hommages pour cette très grande sportive. Cependant, l’Américaine ne semble pas faire l’unanimité, puisqu’elle s’est également faite critiquer, notamment suite à sa défaite à l'US Open face à Ajla Tomljanovic…

« Serena n’a pas gagné un majeur depuis qu’elle a eu un bébé »

Ainsi, Margaret Court, légende du tennis féminin, a glissé une petite pique à Serena Williams. « Serena, je l’ai admirée en tant que joueuse, mais je ne pense pas qu’elle m’ait jamais admirée. Serena a joué sept ans de plus que moi. Personnellement, j’ai terminé au début de la trentaine. Je suis revenue après deux bébés. Après mon premier bébé, j’ai gagné trois des quatre Grands Chelems. Et Serena n’a pas gagné un Majeur depuis qu’elle a eu un bébé. J’aurais adoré jouer à cette époque. Je pense que c’est tellement plus facile ».

« Je suis fière de toi, mon amie »

Cependant, ce n’est qu’une critique dans un océan de louanges. En effet, Serena Williams a tout récemment reçu un vibrant hommage de la part de Michelle Obama. « Félicitations pour ton incroyable carrière, Serena Williams ! Quelle chance nous avons eue de pouvoir regarder une jeune fille de Compton grandir et devenir l'une des plus grandes sportives de tous les temps. Je suis fière de toi, mon amie, et j'ai hâte de voir les vies que tu continueras à transformer grâce à tes talents » . Cet hommage n’est pas le seul venu des États-Unis pour Serena Williams, puisque le multiple Champion Olympique Michael Phelps s’est également exprimé après l’annonce de cette fin de carrière. « C'était vraiment un plaisir de voir Serena non seulement changer le tennis, mais plus important encore, de voir comment elle a aidé à donner du pouvoir à la prochaine génération. Ses exploits au tennis parlent d'eux-mêmes, mais l'une des choses que j'admire chez elle est qu'elle n'abandonne jamais. Sur le terrain ou en dehors, sa volonté, sa force, sa détermination... elle n'abandonne tout simplement jamais. Elle est un excellent exemple pour nous tous. Félicitations et merci, Serena ! »

