Tennis

LeBron James, Obama... Serena Williams reçoit une pluie d'hommage

Publié le 4 septembre 2022 à 14h35 par La rédaction

Depuis sa défaite face à Ajla Tomljanovic, Serena Williams reçoit de multiples hommages. La légende du tennis devrait officialiser son départ à le retraite suite à ce revers. Désormais, différentes personnalités saluent son immense carrière. Aux Etats-Unis, la star de la NBA LeBron James et l'ancienne première dame Michelle Obama lui ont adressé un petit mot.

C'est une page de l'histoire du sport qui est en train de se fermer. Reine absolue du tennis féminin, Serena Williams a sans doute disputé le dernier match de sa carrière face à Ajla Tomljanovic. L'Américaine fait ainsi l'objet de plusieurs messages qui reconnaissent sa grande et glorieuse carrière.

Tennis : Après Nadal, Federer envoie un message émouvant à Serena Williams https://t.co/CY3O50bxJr pic.twitter.com/J8RhBCjx3Q — le10sport (@le10sport) September 4, 2022

Les louanges de Michelle Obama

L'ancienne première dame américaine n'a pas manqué de saluer l'immense carrière de Serena Williams. « Félicitations pour ton incroyable carrière, Serena Williams ! Quelle chance nous avons eue de pouvoir regarder une jeune fille de Compton grandir et devenir l'une des plus grandes sportives de tous les temps. Je suis fière de toi, mon amie, et j'ai hâte de voir les vies que tu continueras à transformer grâce à tes talents » a déclaré Michelle Obama.

Les USA se lèvent pour remercier Serena

Les États-Unis scrutaient cela de près, et LeBron James n'a pas échappé à ce qui ressemblait au dernier match de la carrière de Serena Williams. « Cela a été un honneur de suivre ton parcours. Je veux juste te remercier d'être cette source d'inspiration pour tant de personnes » écrit la star de la NBA. Tiger Woods, légende du golf, a aussi tenu à réagir. « Tu es la plus grande sur les courts et en dehors. Merci de nous avoir tous inspirés à poursuivre nos rêves. Je t'aime ma petite soeur ! » lance le golfeur. Ancienne gloire de la NBA, Magic Johnson est également sorti du silence et a déclaré : « Nous venons d'assister au dernier US Open de la plus grande de tous les temps, Serena Williams! Serena a tellement compté pour le sport, le tennis, le monde, chaque petite fille, et encore plus pour chaque petite fille noire à travers le monde. Serena prouve que vous pouvez rêver plus grand que d'où vous venez. Du centre-sud de Los Angeles au plus grand que le monde ait jamais vu… quelle histoire ! Merci à ses parents, Richard et Oracene Williams, pour le travail qu'ils ont accompli en élevant Serena, Venus et tous leurs enfants . » Michael Phelps, icone des Jeux Olympiques et nageur hors-pair, salue aussi la carrière de Serena Williams : « C'était vraiment un plaisir de voir Serena non seulement changer le tennis, mais plus important encore, de voir comment elle a aidé à donner du pouvoir à la prochaine génération. Ses exploits au tennis parlent d'eux-mêmes, mais l'une des choses que j'admire chez elle est qu'elle n'abandonne jamais. Sur le terrain ou en dehors, sa volonté, sa force, sa détermination... elle n'abandonne tout simplement jamais. Elle est un excellent exemple pour nous tous. Félicitations et merci, Serena ! »

