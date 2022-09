Tennis

US Open : Eliminé, Nadal lâche une annonce pour son avenir

Publié le 6 septembre 2022 à 18h35 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 6 septembre 2022 à 18h35

Battu en 8ème de finale de l’US Open par Frances Tiafoe, Rafael Nadal ne s’est trouvé aucune excuse. Même s’il a été blessé un moment cette saison, l’Espagnol n’a pas voulu s’en servir comme argument. Pour la suite de son année, Nadal donne priorité à sa famille, lui qui attend son premier enfant. Niveau tennis, un point sera fait plus tard.

Fin du rêve pour Rafael Nadal ! Depuis sa blessure à Wimbledon, l’Espagnol s’était fixé un objectif : revenir en forme pour disputer l’US Open et aller chercher un nouveau Grand Chelem. Échec de la mission pour Nadal qui vient d’être éliminé dès les huitièmes de finale par Frances Tiafoe. Déjà limite lors des trois premiers tours, Rafael Nadal n’a pas tenu lors du choc contre l’Américain qui n’a eu besoin que de quatre manches pour éliminer le Majorquin.

« J'ai joué un joueur qui était meilleur que moi. Et c'est pour cela que je rentre à la maison »

Miné par les blessures cette saison, Rafael Nadal a été direct sur son état de forme. « On peut se lamenter, se plaindre sur beaucoup de choses, mais ça ne change rien à la situation. On peut penser, si je n'avais pas été blessé, peut-être que je gagne Wimbledon, peut-être que je gagne autre chose par le passé. Ou peut-être que je perds autre chose parce que je n'étais pas capable de créer cette force intérieure après toutes ces blessures. Cela fait partie de ma carrière. Parfois, ça arrive de façon propre, d'autres fois, de façon complètement inattendue, comme en Australie ou à Roland-Garros cette année. Bien sûr, ce n'était pas la préparation idéale pour l'US Open pour moi. Mais dans certains cas, on trouve le bon chemin malgré une préparation qui n'est pas parfaite. On ne peut pas trouver d'excuses. Je dois être suffisamment critique avec moi-même. C'est la seule façon de progresser et de trouver des solutions. J'ai bien travaillé à l'entraînement la semaine précédente, mais quand la compétition a démarré, mon niveau a chuté. Mais à l'arrivée, je suis arrivé au 4e tour de l'US open et j'ai joué un joueur qui était meilleur que moi. Et c'est pour cela que je rentre à la maison », a lancé l’Espagnol dans des propos relayés par L’Equipe .

Priorité à la famille pour Nadal

A 36 ans, Rafael Nadal va devoir se poser pour récupérer physiquement. Et pour la suite, quoi de prévu ? Dans l’immédiat, Nadal a une priorité : « Je vais rentrer à la maison, dans un premier temps. J'ai des choses bien plus importantes que le tennis qui vont arriver dans ma vie personnelle, avec la naissance de mon premier fils (attendu fin octobre, début novembre). C'est le moment de faire un reset. Puis, revenir sur la vie professionnelle, retourner à l'entraînement, faire une mini présaison pour terminer peut-être l'année en Europe avec de bonnes sensations ». Niveau tennis, c’est encore un peu flou… « Je viens de perdre un huitième de finale sur le dernier Grand Chelem de l'année. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est difficile de faire une analyse précise de ce que va être mon futur immédiat », assure le vainqueur du dernier Roland-Garros.

¡NO HAY MÁS #USOPEN PARA RAFA! ❌🇪🇸 Nadal cayó ante un inspiradísimo 🇺🇸 Frances Tiafoe por 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3 y puso fin a una racha de 22 victorias consecutivas en Grand Slam durante la temporada. 😮🔜 El estadounidense irá en cuartos frente a Rublev. pic.twitter.com/Qf944UCdEb — ESPN Tenis (@ESPNtenis) September 5, 2022

