Tennis

Trois infos croustillantes sur Caroline Garcia

Publié le 23 août 2022 à 20h35 par Alexis Bernard

Caroline Garcia vient de créer la surprise en remportant le WTA 1000 de Cincinnati dimanche au terme d’une semaine parfaite. A 28 ans, la Française est de retour au premier plan. L’ancienne numéro 4 mondiale renoue avec le succès après avoir passé plusieurs saisons dans le creux de la vague.

Ça plane pour Caroline Garcia en ce moment ! La Française vient de remporter le troisième titre de sa saison, le plus beau. Depuis la mi-juin, elle est l’une des joueuses les plus en forme puisque dans cette période, aucune joueuse n’a gagné plus de matches qu’elle. Des performances qui lui permettent de retrouver le haut du classement puisqu’elle figure ce lundi à la dix-septième place mondiale, après avoir connu un début d’année bien au-delà du top 50. Caroline Garcia connaît un véritable sursaut à 28 ans après des années sans grands résultats. Avec son dernier titre avant cette année, acquis en 2019, et une place de numéro 4 mondiale en 2017, la Française connaît la meilleure saison de sa carrière depuis. Retour sur 3 infos à connaître sur Caroline Garcia.

Fervente supportrice de l’OL

Même si elle est née à Saint-Germain-en-Laye, Caroline Garcia a toujours vécu dans la région lyonnaise, elle qui est membre d’un club de tennis de Villeurbanne depuis son enfance. A l’époque de l’hégémonie lyonnaise sur le Championnat de France dans les années 2000, difficile d’échapper à l’engouement autour de l'Olympique Lyonnais... Caroline Garcia a souvent l’habitude de montrer son soutien à son équipe de cœur sur les réseaux sociaux. Elle est aussi l’ambassadrice du tournoi WTA de Lyon, un tournoi 250 qu’elle affectionne tout particulièrement.

Bradley Cooper, OL, Roland-Garros... Caroline Garcia vous dit tout sur son compte Instagram 📷Suivez l'#USOpen en exclusivité sur Eurosport 👉 https://t.co/sZZSQQGkIn pic.twitter.com/awVRjGXVR2 — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 30, 2018

La première joueuse issue des qualifications à gagner

Caroline Garcia a réalisé une performance assez inédite dans l’histoire du tennis hier en battant la Tchèque Petra Kvitova en finale. Elle est devenue la première joueuse à remporter un titre en WTA 1000 en sortant des qualifications. Un parcours exceptionnel qui lui vaut le dixième titre de sa carrière, soit autant que le reste des joueuses françaises en activité sur le circuit WTA. Entre les gouttes qui ont presque joué un mauvais tour à la Lyonnaise, Caroline Garcia a éliminé 3 joueuses du top 10 sur son chemin pour s’offrir le troisième WTA 1000 de sa carrière, après son incroyable enchaînement Wuhan-Pékin fin 2017. Une chose est sûre, elle sera une des joueuses à suivre la semaine prochaine à New York.

Andy Murray la voyait n°1 mondiale