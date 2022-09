Tennis

Tennis : Avant son retour, Federer reçoit un message très émouvant

Publié le 3 septembre 2022 à 15h35 par Jules Kutos-Bertin

Alors que le retour à la compétition de Roger Federer approche à grands pas, la planète tennis est déjà prête à accueillir la légende suisse. Après les messages de Rafael Nadal, Daniil Medvedev ou encore Novak Djokovic, c’est Matteo Berrettini qui s’est confié sur le retour imminent de Federer.

Après plus d’un an d’absence, le retour de Roger Federer n’aura jamais été aussi proche. Blessé depuis l’avant-dernière édition de Wimbledon, le Suisse s’est fait opérer du genou. Depuis, il prépare son retour à la compétition avec le plus grand des soins de manière à esquiver une rechute rapide. Et après avoir manqué presque toute l’année 2022, Roger Federer a annoncé la date de son grand retour.

Objectif Laver Cup pour Federer

Son objectif : la Laver Cup qui aura lieu du 23 au 25 septembre. « Je dois juste rester patient et faire des progrès constants. Je suis très actif. Je vais à la salle 5 ou 6 fois par semaine. J'obtiendrai beaucoup d'informations dans les prochains mois. Je ne joue pas beaucoup au tennis, un peu avec les enfants. Je pourrais en faire beaucoup plus, mais nous nous concentrons sur la forme physique en ce moment, il n'y a pas de surcharge. Le tennis doit encore attendre un peu », confiait récemment le Suisse.

Nadal l’attend avec impatience

Pendant sa rééducation, si le terrain a manqué à Roger Federer, il a été gâté en messages. « J’ai hâte de jouer la Laver Cup. Et bien sûr, j’ai hâte de revoir Roger sur le court. J’espère qu’il est en assez bonne santé pour que cela se produise. Il y a eu une longue période sans Roger sur le court, donc j’espère vraiment qu’il pourra être de retour. Je pense que ce que j’ai dit pour Serena fonctionne de la même manière pour Roger. La chose la plus importante à ce stade de sa carrière est sa santé et son bonheur. S’il est en assez bonne santé et assez heureux pour revenir sur le circuit du tennis, ce sera génial. Sinon, nous pouvons simplement lui dire merci pour tout ce qu’il a accompli. Je suis convaincu que nous aurons encore Roger pendant un certain temps. Oui, je suis impatient de faire équipe avec lui », admettait Rafael Nadal.

Quelle folie.Federer, Djokovic, Nadal, Serena Williams. Depuis +20 ans ces légendes repoussent les limites du tennis. 35, 36, 40, 41 ans. Blessures, grossesse et tous les obstacles, peu importe.Immense privilège d'avoir assisté à la plus grande génération de l'histoire. 🎾🌟 pic.twitter.com/RpHLyk5rq5 — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 1, 2022

« La raison pour laquelle je suis ici maintenant, c’est Roger »