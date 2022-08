Tennis

Tennis : Federer, Djokovic, Nadal... Cette légende a tranché

Publié le 28 août 2022 à 22h35 par La rédaction

Depuis plus d'une décennie, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic dominent outrageusement le circuit ATP. Cela ne fait aucun doute, ce sont les trois plus grands tennismans de l'histoire. Il est cependant difficile de choisir qui est le meilleur des trois. A cette question, Pete Sampras, ancienne légende du circuit, a répondu.

Alors que Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic survolent depuis plusieurs années le circuit ATP, il est difficile de les départager. Le débat du GOAT fait rage et personne n'échappe à cette question fatidique. Le dernier en date est Pete Sampras, ancien recordman du nombre de titres en Grand Chelem, maintenant pulvérisé par le Big 3 . Ensemble, ils totalisent 63 Grands Chelems, 22 pour Rafael Nadal, 21 pour Novak Djokovic, 20 pour Roger Federer. Le Serbe ne pourra pas en ajouter un 22e à son escarcelle car il ne prendra pas part à l'US Open. Néanmoins, il semble avoir les faveurs de Sampras dans ce débat tant discuté...

US Open : Rafael Nadal envoie un énorme message à Novak Djokovic https://t.co/jClOrn2toM pic.twitter.com/lN10UBcYpU — le10sport (@le10sport) August 28, 2022

« Novak a réalisé des choses incroyables »

Pete Sampras n'y a pas échappé. Dans un entretien accordé à L'Equipe Magazine , il a répondu à la question du GOAT. « Qui est le GOAT ? C'est une question impossible. Un coup à te disputer avec tout le monde. Novak, Rod Laver. Novak a réalisé des choses incroyables ces dix dernières années. Il a des bonnes stats contre la plupart des joueurs. C'est aussi celui qui est resté le plus longtemps numéro 1 mondial. Il a gagné partout. Sur les chiffres, il les a tous, sauf celui des Grands Chelems. Non, vraiment, c'est trop difficile pour moi de répondre. C'est comme si vous me demandiez de choisir entre une Ferrari et une Lamborghini » répond Sampras. Des propos qui laissent sous-entendre une préférence pour le Serbe, sans pour autant dévaluer les performances de Rafael Nadal et de Roger Federer.

« Nous ne reverrons plus jamais ce type de records »

Interrogé sur l'outrageuse domination de Nadal à Roland-Garros, l'Américain, qui compte autant de Grands Chelems remportés que Nadal simplement Porte d'Auteuil, a loué les qualités de l'Espagnol. « Aux Etats-Unis, on utilise le terme outlier (une aberration). Quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Nous ne reverrons jamais plus ce type de records. Sur terre, il coche toutes les cases du joueur parfait. Engagement, technique, mental. Tout ce qu'il y réalise est exceptionnel. Roger et mol avons connu des périodes de domination sur gazon, mais remporter quatorze fois le même Grand Chelem, c'est incroyable. Et mentalement, quel joueur ! Sûrement le meilleur que j'aie jamais vu. Il s'arrache sur chaque point comme si c'était le dernier. C'est lui que je donnerais en exemple a un jeune pour l'engagement mental » a-t-il rétorqué.

« Je ne pensais pas que ce record tomberait de sitôt »