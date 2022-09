Tennis

Tennis : Nadal, Wawrinka… Le retour de Federer est attendu

Publié le 1 septembre 2022 à 07h35 par La rédaction

Actuellement en rééducation après son opération du genou à Wimbledon, Roger Federer prépare tranquillement son retour sur les courts de Tennis. Cependant, le Suisse semble très attendu. Pressenti de retour pour la Laver Cup, Roger Federer devrait faire équipe avec Rafael Nadal, tandis que son compatriote Stanislas Wawrinka semble heureux de son retour à la compétition qui ne devrait plus tarder…

Le retour de Roger Federer semble très attendu. Blessé à Wimbledon, le Suisse a subi une opération du genou au mois de juillet 2021. Depuis, il préparerait tranquillement son retour à la compétition, et ce dernier semble se préciser. En effet, il viserait la Laver Cup, du 23 au 25 septembre prochain, comme date de retour à la compétition. Un tournoi qu’il disputera aux côtés de Rafael Nadal…

Formule 1 : Après la folie d'Abu Dhabi, Bottas lâche ses révélations sur le calvaire d'Hamilton https://t.co/pOJNwsXbi5 pic.twitter.com/AF5RFjBLA7 — le10sport (@le10sport) August 31, 2022

« J’ai hâte de revoir Roger sur le court »

Ainsi, dans une interview relayée par We Love Tennis , Rafael Nadal a tout récemment évoqué le prochain retour à la compétition de Roger Federer. « J’ai hâte de jouer la Laver Cup. Et bien sûr, j’ai hâte de revoir Roger sur le court. J’espère qu’il est en assez bonne santé pour que cela se produise. Il y a eu une longue période sans Roger sur le court, donc j’espère vraiment qu’il pourra être de retour. Je pense que ce que j’ai dit pour Serena fonctionne de la même manière pour Roger. La chose la plus importante à ce stade de sa carrière est sa santé et son bonheur. S’il est en assez bonne santé et assez heureux pour revenir sur le circuit du tennis, ce sera génial. Sinon, nous pouvons simplement lui dire merci pour tout ce qu’il a accompli. Je suis convaincu que nous aurons encore Roger pendant un certain temps. Oui, je suis impatient de faire équipe avec lui ».

« Cela fait trop longtemps qu’il n’est pas venu sur le circuit »

De son côté, son compatriote Stan Wawrinka s’est également montré impatient à l’idée de retrouver Roger Federer sur un court de tennis. « Cela fait trop longtemps qu’il n’est pas venu sur le circuit, alors j’espère qu’il reviendra bientôt. Bien sûr, il nous manque à tous, comme aux fans, aux tournois, aux joueurs, nous voulons tous le voir revenir jouer, et j’espère qu’il le fera bientôt ».

« C’est le plus beau joueur que j'ai jamais vu, et il incarne la classe »