Tennis : La punchline XXL de Tsitsipas !

Publié le 27 août 2022 à 15h35 par La rédaction

Alors que la Laver Cup aura lieu dans moins d’un mois, on connaît désormais les joueurs qui composeront les deux équipes. Retenu avec l’Europe, Stefanos Tsitsipas n’a pas caché son plaisir d’en faire partie. Le Grec sera aux côtés de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic notamment.

Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray réunis au sein de la même équipe. Oui, cela va bel et bien avoir lieu, du 23 au 25 septembre prochain à Londres, à l’occasion de la Laver Cup. Cette compétition est une exhibition organisée par la société Team 8, propriété de Roger Federer et de son agent Tony Godsick. Elle consiste en un affrontement entre l’Europe et le reste du monde, à l’image de la Ryder Cup dans le golf. Au-delà de l’historique Big 4, l’équipe européenne sera également composée de Casper Ruud et Stefanos Tsitsipas. Interrogé sur le sujet, ce dernier n’a d’ailleurs pas caché son plaisir d’en faire partie.

Australie, Roland-Garros, US Open… Le calvaire vécu par Djokovic https://t.co/edqqd0Fyr7 pic.twitter.com/yxp0iZSbg1 — le10sport (@le10sport) August 26, 2022

«Laissez-moi d’abord dire que c’est légendaire»

« Laissez-moi d’abord dire que c’est légendaire », a-t-il déclaré. « Cette composition d’équipe est une blague (sourire). C’est Michael Jordan avec Red Bull, désolé (rires). Non, avec les Chicago Bulls. Désolé, mon esprit est partout. Je suis plus qu’honoré de faire partie de cette équipe. Honnêtement, je ne sais pas quel est le statut de Roger, mais je suis plus qu’heureux de le voir de retour sur le terrain. On a pas beaucoup vu Roger ces derniers mois. Quel privilège de l’avoir dans l’équipe, de jouer, je l’espère, le premier match de simple », des propos relayés par We Love Tennis .

Tsitsipas a hâte de disputer la Laver Cup

Stefanos Tsitsipas a poursuivi en déclarant que « toutes les meilleures expériences que j’ai eues sur le court ont été de jouer la Laver Cup, et c’est pourquoi j’en suis un si grand fan. J’ai tellement appris de ces grands joueurs. J’ai l’occasion de partager quelque chose de très significatif avec eux au cours d’une période de performance de trois jours. Mais plus encore, nous avons l’occasion de nous connecter et de partager de grandes idées sur le court et en dehors du court, de faire partie de quelque chose d’extraordinaire pour notre sport . »

Incertitude sur la participation de Federer