Tennis

Carlos Alcaraz a imité Rafael Nadal, il est maintenant adoubé

Publié le 12 septembre 2022 à 14h35 par Thomas Bourseau

Carlos Alcaraz est déjà entré dans l’histoire. À 19 ans, l’Espagnol est le plus jeune numéro un mondial de l’histoire du circuit ATP grâce à son sacre à l’US Open. De quoi lui promettre un avenir radieux ? Le tennisman veut y croire et cherche à rafler une multitude de Grands Chelems comme son compatriote Rafael Nadal avant lui, recordman en la matière. D’ailleurs, comme Nadal, Alcaraz a remporté son premier Grand Chelem à 19 ans. De quoi permettre à Nadal de féliciter Alcaraz sur les réseaux sociaux.

Dans la nuit de dimanche à lundi, Carlos Alcaraz a soulevé le premier Grand Chelem de sa carrière à l'US Open. Ayant soufflé sa 19ème bougie le 5 mai dernier, l’Espagnol est désormais le plus jeune joueur de l’histoire du circuit ATP à avoir raflé la place de numéro un Mondial. En parallèle, Rafael Nadal avait lui aussi remporté un titre du Grand Chelem au même âge en 2005 lorsqu’il a soulevé son premier Roland-Garros.

Sacré à l’US Open, Alcaraz veut plus de Grands Chelems

De quoi remplir de fierté Carlos Alcaraz qui a avoué sur son compte Twitter ne pas savoir « quoi dire en ce moment ! » et qu’il voulait juste « continuer à rêver » . De passage en conférence de presse, l’Espagnol en a rajouté une couche en faisant part de sa soif de titres pour l’avenir. « Pour le moment, je profite du moment. Je savoure le fait de tenir cette coupe dans les mains. Mais, bien sûr, j'en veux d'autres ! Je veux rester au top de nombreuses semaines, j'espère de nombreuses années. Je vais travailler dur après ces deux semaines extraordinaires et je vais me battre pour remporter encore d'autres trophées comme celui-ci ».

Carlos Alcaraz veut imiter Nadal et le reste du Big 3

Au cours de la conférence de presse en question, Carlos Alcaraz n’a pas manqué de souligner sa volonté d’imiter son aîné Rafael Nadal en empilant les titres du Grand Chelem et les trophées tout au long de sa carrière à venir. « En ce qui concerne le tennis, il est évident que je veux continuer à travailler, à remporter des titres, rester longtemps le plus haut possible dans la hiérarchie, comme l'a fait le Big 3. Et pour cela, je ne dois pas m'arrêter, je dois continuer et continuer de travailler ».

US Open : Djokovic, Nadal… Nouveau numéro un mondial, Alcaraz voit très grand https://t.co/ashjD8a81d pic.twitter.com/NcZyPDRtjY — le10sport (@le10sport) September 12, 2022

Rafael Nadal félicite Carlos Alcaraz pour son premier sacre en Grand Chelem

Carlos Alcaraz veut donc suivre les traces de son compatriote Rafael Nadal, de Roger Federer et de Novak Djokovic en affichant un très haut niveau régulièrement. Et ça tombe bien. Alors qu’Alcaraz a remporté le premier Grand Chelem de sa carrière à l’âge de 19 ans, comme Rafael Nadal avant lui, le Majorquin n’a pas manqué de féliciter l’Espagnol tout juste sacré à Flushing Meadows. « Félicitations Carlos Alcaraz pour ton premier Grand Chelem et pour le numéro 1 qui est l'aboutissement de ta première grande saison qui, j'en suis sûr, en appellera beaucoup d'autres ! ».

Alcaraz sait qu’il lui reste une grosse marge de progression