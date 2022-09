Tennis

Tennis : Après son exploit, Alcaraz lâche un aveu surprenant

Publié le 14 septembre 2022 à 14h35 par Pierrick Levallet

Vainqueur de l’US Open après une finale disputée contre Casper Ruud (6-4, 2-6, 7-6, 6-3), Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune numéro un de l’histoire du tennis. Malgré tout, le joueur de 19 ans s’estime chanceux que des noms comme Novak Djokovic n’aient pas pu répondre présent pour le tournoi du Grand Chelem. Cependant, l’Espagnol ne veut se retirer aucun mérite après son exploit.

Véritable sensation du tennis espagnol, Carlos Alcaraz a réalisé un véritable exploit à l’US Open ce dimanche. Le joueur de 19 ans s’est hissé jusqu’en finale du tournoi de New-York et s’est imposé face à Casper Ruud (6-4, 2-6, 7-6, 6-3) pour remporter le premier tournoi du Grand Chelem de sa jeune carrière. Par la même occasion, Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune numéro un mondial de l’histoire. Toutefois, l’Espagnol avoue avoir bien profité de l’absence de certains gros noms à l’US Open.

«J’ai eu la chance que Djokovic ne puisse pas jouer»

Dans des propos rapportés par le New-York Times et We Love Tennis , Carlos Alcaraz s’estime chanceux que Novak Djokovic n’ait pas pu participer au tournoi : « C’est vrai que Rafa, Djokovic, Federer ne sont pas dans une période où ils jouent tous. Je ne veux pas m’enlever le mérite mais j’ai eu la chance, ou vous pouvez appeler ça comme vous voulez, que Djokovic ne puisse pas jouer. Chacun a ses raisons, mais c’est la réalité. Il n’a pas pu jouer beaucoup pendant un certain temps, et Rafa a continué à jouer mais pas toute l’année non plus. »

«J’ai travaillé très dur pour que des choses comme ça puissent arriver»