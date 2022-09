Tennis

Federer prend sa retraite, les 5 moments qui ont marqué sa carrière

Publié le 16 septembre 2022 à 12h35 par La rédaction

Après plus de 20 ans, Roger Federer a annoncé qu’il prendrait sa retraite dans quelques jours. Le Suisse fera une dernière apparition lors de la Laver Cup, prévue du 23 au 25 septembre prochain, en compagnie de Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray. L’occasion de retracer les cinq moments les plus marquants de sa carrière.

Une page de l’histoire du tennis va se tourner. Dans quelques jours, Roger Federer mettra un terme à sa carrière. Touché au genou depuis plus d’un an, le Suisse a annoncé mercredi qu’il arrêterait après la Laver Cup, qui aura lieu du 23 au 25 septembre. « La Laver Cup la semaine prochaine à Londres sera mon dernier événement ATP. De tous les cadeaux que le tennis m'a offert au fil des années, le plus grand, sans aucun doute, a été les personnes que j'ai rencontrées en cours de route: mes amis, mes concurrents et, surtout, les fans qui donnent vie à ce sport », a confié Roger Federer dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux.

To my tennis family and beyond,With Love,Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN — Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022

2001, la victoire face à Pete Sampras

Difficile de faire ressortir seulement cinq moments ayant marqué sa carrière, mais comment ne pas penser à sa victoire face à Pete Sampras à Wimbledon en 2001. Alors âgé de 19 ans, Roger Federer est opposé à l’Américain lors du quatrième tour. Ce dernier restait sur un 31-0 dans ce tournoi et avait l’opportunité de glaner son cinquième titre consécutif à Wimbledon. C’était sans compter sur le Suisse, qui l’a battu 7-6, 5-7, 6-4, 6-7, 7-5. Roger Federer ne remportera pas la compétition, mais il aura tout de même marqué les esprits.

2009, les larmes de l’Open d’Australie

En 2009, Roger Federer se hisse en finale de l’Open d’Australie. Opposé à Rafael Nadal, les deux hommes se livrent une bataille longue de 4 heures et 23 minutes. L’Espagnol finit par l’emporter (7-5, 3-6, 7-6(3), 3-6, 6-2), alors que le Suisse avait le record de Pete Sampras, de 14 titres du Grand Chelem remportés, en ligne de mire. À la fin de la rencontre, il n’a pas pu retenir ses larmes, mais a tout de même fait l’éloge de Rafael Nadal.

2009, son premier et unique titre à Roland-Garros

La même année, Roger Federer atteint la finale de Roland-Garros face à Robin Soderling. Ce dernier a réussi l’exploit de sortir Rafael Nadal lors du quatrième tour, offrant une voie royale au Suisse, qui jusque-là n'a jamais remporté ce tournoi. Roger Federer s’impose face au Suédois et gagne le dernier Grand Chelem qui lui manquait. Il parle alors de sa « plus grande victoire », ce titre restera son seul à Roland-Garros.

2011, Djokovic stoppé en plein vol

En 2011, Novak Djokovic est sur une incroyable série de 41 victoires consécutives. Le Serbe retrouve Roger Federer en demi-finale de Roland-Garros et alors qu’il n'a pas concédé un seul set, il s’incline en 7-6, 6-3, 3-6, 7-6. En finale, le Suisse sera opposé à un certain Rafael Nadal, qu’il ne parviendra pas à battre cette fois-ci (7-5, 7-6(4), 5-7, 6-1). Mais sa victoire contre Novak Djokovic restera une de ses plus belles à Roland-Garros.

2017, la délivrance après cinq ans d’attente

Au début de l’année 2017, Roger Federer se présente à l’Open d’Australie, après une opération au genou qui l’a empêché de jouer pendant une bonne partie de la saison précédente. Cela fait alors cinq ans que le Suisse n’a pas remporté un tournoi du Grand Chelem. Il parvient à atteindre la finale, où il est opposé à Rafael Nadal. Il bat l’Espagnol (6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3) et remporte ainsi son 18e titre dans un Majeur, son 5e à l’Open d’Australie.